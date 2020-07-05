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РИА НовостиРИА Новости

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

Голкипер клуба Профессиональной футбольной лиги "Знамя Труда" Иван Заборовский оказался в реанимации после того, как в него попала молния на тренировке. О несчастном случае, произошедшем с 16-летним футболистом, сообщается в аккаунте болельщиков команды в Instagram.В источнике
Подробнее о событии

Генеральный директор «Знамени Труда» - о состоянии голкипера, выжившего после удара молнии: «Играть будет»

Евро-футбол.рувчера в 13:39

Голкипер «Урала» Годзюр обратился к коллеге из «Знамени Труда», пережившему удар молнии

Матч ТВвчера в 09:25

В Сети появилось видео попадания молнии в игрока «Знамени Труда»

Soccer.ruвчера в 04:55

Вратарь «Урала» Годзюр поддержал игрока «Знамени Труда», в которого попала молния

Sport24.ruвчера в 09:46

Опубликовано видео попадания молнии в 16-летнего вратаря «Знамени Труда»

РИА Новостивчера в 05:11

Годзюр поддержал молодого вратаря, в которого попала молния

Спорт-Экспрессвчера в 09:32

Момент удара молнии в 16-летнего вратаря из ПФЛ попал на видео

Чемпионатвчера в 05:04

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском01:10
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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новостивчера в 15:28
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В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

«Сегодня губернатор Кемп издал указ, который объявляет чрезвычайное положение по всей Джорджии и санкционирует ввод до 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Джорджии», — говорится в сообщении губернатора в Twitter.
RT на русском18:57
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Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости00:02
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В России оценили «уничтожители» Крымского моста

Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях.
Lenta.ru00:51
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Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом

В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM01:06
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газетавчера в 06:05
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Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ruвчера в 15:16
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