Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
Голкипер клуба Профессиональной футбольной лиги "Знамя Труда" Иван Заборовский оказался в реанимации после того, как в него попала молния на тренировке. О несчастном случае, произошедшем с 16-летним футболистом, сообщается в аккаунте болельщиков команды в Instagram.В источнике
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