Голкипер клуба Профессиональной футбольной лиги "Знамя Труда" Иван Заборовский оказался в реанимации после того, как в него попала молния на тренировке. О несчастном случае, произошедшем с 16-летним футболистом, сообщается в аккаунте болельщиков команды в Instagram.

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,2K

Общество «Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного. 383

Футбол Луиз Адриану удалил из Instagram все фотографии с русской женой Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану удалил со своей страницы в Instagram все фотографии с русской женой Екатериной Дорожко.

Спорт 12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК. 2

Политика Патрушев опроверг данные о «сговоре» России с талибами Россия никогда не сотрудничала с движением "Талибан", и о каком-либо сговоре Москвы с талибами говорят только те, кто либо плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает факты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 330

Происшествия В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. 20

Общество США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате. 5

Происшествия В Луганской области разрушили знак «Украина» В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.

Общество Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. 6

Экономика Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ Зачем ЗТЗ решила купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северного потока-2" и "Силы Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал снижать заказы на поставку труб.

Здоровье Руководство ЦКБ СО РАН в Новосибирске опровергло вспышку коронавируса Главный врач Центральной клинической больницы новосибирского Академгородка Ирэна Цыцорина опровергла материал в одном из городских изданий — в нем медработник заявил о вспышке коронавируса в ЦКБ.

Происшествия В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир» Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.

Политика МИД РФ: Россия утратила доверие к США Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов». 235

Политика Памфилова: ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2-3 дней CEC Russia / via Globallookpress.com ЦИК РФ обсудит с региональными избирательными комиссиями возможность проведения голосования в течение двух-трех дней на выборах этой осенью.