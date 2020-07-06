Происшествия
РИА НовостиВратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
Голкипер клуба Профессиональной футбольной лиги "Знамя Труда" Иван Заборовский оказался в реанимации после того, как в него попала молния на тренировке. О несчастном случае, произошедшем с 16-летним футболистом, сообщается в аккаунте болельщиков команды в Instagram.
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Вратарь «Урала» Годзюр поддержал игрока «Знамени Труда», в которого попала молния
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Генеральный директор «Знамени Труда» - о состоянии голкипера, выжившего после удара молнии: «Играть будет»
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Зачем ЗТЗ решила купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северного потока-2" и "Силы Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал снижать заказы на поставку труб.
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Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
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