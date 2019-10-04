Футбол
РИА НовостиВратарь принес победу «Краснодару-3» благодаря голу на 94-й минуте
"Краснодар-3" в матче 12-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" одержал победу над черкесским "Интером". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу краснодарцев. Победный гол в добавленное время после розыгрыша углового забил голкипер "Краснодара-3" Денис Адамов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вратарь «Краснодара-3» забил на последней минуте победный мяч в матче с «Интером» (видео)
Кубанские новостивчера в 13:04
«Краснодар-3» обыграл «Интер» благодаря голу вратаря на 94-й минуте (видео)
Советский спортвчера в 12:37
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Российская газета вчера в 10:22
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:38
Политика
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил в интервью изданию "Обозреватель", что венгерские власти массово забирают паспорта, которые выдавали в Закарпатье.
РИА Новости 05:35
Политика
Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации
Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом.
Российская газета вчера в 11:54
Космос
NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе
Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск 02 октября в 10:36
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 03 октября в 19:57
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Здоровье
Немецкий ученый выявил истинную причину атеросклероза
Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих выяснил, что атеросклероз (хроническое заболевание, при котором происходит сужение просвета артерий и ухудшение кровотока в них) появляется при нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий, которое развивается из-за воспалительных процессов, в том числе гриппа.
Газета.Ru 05:01
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 15-летней девушки было найдено в заброшенном здании.
Lenta.ru 04:29
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Известия 00:53
Футбол
Оренбург — Динамо 0:0 (Перерыв)
Встреча "Оренбург" — "Динамо" состоится 5 октября в 14.00 Хохлов возглавил "Динамо" осенью 2017 года.
ФАН 03 октября в 12:01
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Футбол
«Ахмат» обыграл «Уфу» в первом матче после назначения Шалимова
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу, который стал первым для Игоря Шалимова в качестве главного тренера грозненской команды.
РИА Новости 06:28
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Политика
Делегация КНДР вылетела на переговоры с США
Делегация КНДР вылетела на переговоры с США. Самолет с дипломатами приземлился в аэропорту Пекина, где произойдет пересадка в Стокгольм.
Политика Сегодня 03 октября в 02:08
Общество
Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина
В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
Рамблер 07:04
Происшествия
Совладельца блинных «Теремок» объявили в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок», бизнесмена Романа Фукса.
Lenta.ru 06:26
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Армия и оружие
В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости 06:17
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Политика
Лукашенко призвал Зеленского помочь с ракетостроением
Газета.Ru вчера в 09:32
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Культура
Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской
Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
iReactor вчера в 14:29
Политика
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
В пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена.
ТАСС 07:15
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Авто
Эксперты назвали самые надежные моторы бюджетных автомобилей
Эксперты портала «SpeedMe», изучили мнения владельцев и специалистов СТО и составили рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями.
Тарантас Ньюс 05:44
Спорт
IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) изменила результат финального забега на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 03 октября в 15:22