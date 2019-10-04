"Краснодар-3" в матче 12-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" одержал победу над черкесским "Интером". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу краснодарцев. Победный гол в добавленное время после розыгрыша углового забил голкипер "Краснодара-3" Денис Адамов.

Армия и оружие Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

Политика Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье Бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил в интервью изданию "Обозреватель", что венгерские власти массово забирают паспорта, которые выдавали в Закарпатье.

Политика Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом.

Шоу-бизнес В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Происшествия В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.

Здоровье Немецкий ученый выявил истинную причину атеросклероза Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих выяснил, что атеросклероз (хроническое заболевание, при котором происходит сужение просвета артерий и ухудшение кровотока в них) появляется при нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий, которое развивается из-за воспалительных процессов, в том числе гриппа.

Происшествия В Подмосковье убили 17-летнюю студентку Тело 15-летней девушки было найдено в заброшенном здании.

Футбол Оренбург — Динамо 0:0 (Перерыв) Встреча "Оренбург" — "Динамо" состоится 5 октября в 14.00 Хохлов возглавил "Динамо" осенью 2017 года.

Происшествия В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева 5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.

Футбол «Ахмат» обыграл «Уфу» в первом матче после назначения Шалимова "Ахмат" одержал победу над "Уфой" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу, который стал первым для Игоря Шалимова в качестве главного тренера грозненской команды.

Политика Делегация КНДР вылетела на переговоры с США Делегация КНДР вылетела на переговоры с США. Самолет с дипломатами приземлился в аэропорту Пекина, где произойдет пересадка в Стокгольм.

Общество Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.

Происшествия Совладельца блинных «Теремок» объявили в розыск Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок», бизнесмена Романа Фукса.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Армия и оружие В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

Культура Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.

Политика МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик В пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена.

Футбол «Спартак» обретет тренера в понедельник Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".

Авто Эксперты назвали самые надежные моторы бюджетных автомобилей Эксперты портала «SpeedMe», изучили мнения владельцев и специалистов СТО и составили рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями.