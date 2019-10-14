Футбол
Спорт-ЭкспрессВратарь сборной Кипра назвал Дзюбу великим игроком
|9′
Денис Черышев
|22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
|28′
Панайотис Захариу
Маргаса
|36′
|38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
|41′
|45′+1′
Вячеслав Караваев
|61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
|78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
|79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
|80′
|89′
Александр Головин
|90′+2′
Денис Черышев
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
12
Пардо
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
15
Папулис
3
Иоанну
17
Маргаса
20
Кости
1
Гилерме
15
Караваев
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
8
Кузяев
7
Оздоев
2
Бакаев
22
Дзюба
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Вратарь сборной Кипра Урко Пардо после поражения от команды России (0:5) в матче отборочного турнира Евро-2020 отметил нападающего Артема Дзюбу. Они были намного лучше нас, — написал голкипер в своем Instagram.
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Они были намного лучше нас. Но, как всегда, мы должны учиться на этой игре. Выше нос, парни! Поздравляю сборную России, удачи ей. Артём Дзюба, жду тебя в следующий раз. Это отличный игрок.
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Вратарь сборной Кипра оценил игру команды России в матче отбора Евро-2020
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