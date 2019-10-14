Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВратарь сборной Кипра назвал Дзюбу великим игроком

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 13 октября
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
Вратарь сборной Кипра Урко Пардо после поражения от команды России (0:5) в матче отборочного турнира Евро-2020 отметил нападающего Артема Дзюбу. Они были намного лучше нас, — написал голкипер в своем Instagram.
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Урко Пардо
Они были намного лучше нас. Но, как всегда, мы должны учиться на этой игре. Выше нос, парни! Поздравляю сборную России, удачи ей. Артём Дзюба, жду тебя в следующий раз. Это отличный игрок.
— Урко ПардоRT на русском 13 октября в 19:14

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