Футбол

ЧемпионатЧемпионатВратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с Гаити

В стане сборной Кюрасао произошла трагедия перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, сообщает Goal.com. Накануне игры, 9 сентября, скончался вратарь команды Жаирзиньо Питер. Тело футболиста нашли его партнёры.
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Вратарь сборной Кюрасао умер в преддверии матча с Гаити

Sport24.ru02:48

Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с Гаити

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Вратарь Кюрасао умер перед игрой с Гаити

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РИА Новости03:49

Голкипер сборной Кюрасао умер перед игрой с Гаити

Советский спорт03:15

Вратарь Кюрасао умер перед игрой с Гаити

Sportbox.RU02:19
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