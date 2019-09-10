В стане сборной Кюрасао произошла трагедия перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, сообщает Goal.com. Накануне игры, 9 сентября, скончался вратарь команды Жаирзиньо Питер. Тело футболиста нашли его партнёры.

Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с Гаити

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