Футбол
ЧемпионатВратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с Гаити
В стане сборной Кюрасао произошла трагедия перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, сообщает Goal.com. Накануне игры, 9 сентября, скончался вратарь команды Жаирзиньо Питер. Тело футболиста нашли его партнёры.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
Политика
США допускают введение санкций против «Роснефти»
В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
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Москва 24 расскажет о программе фестиваля «Круг света»
11 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению Московского международного фестиваля "Круг света", который пройдет с 20 по 24 сентября на восьми площадках.
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Происшествия
Пропавшие под Тамбовом парень и девушка найдены мертвыми
Спасательная группа обнаружила тела пропавших неделю назад в Тамбовской области 23-летней Кристины Сайкиной и 29-летнего Сергея Орешкина.
Газета.Ru 07:31
Политика
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
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Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Футбол
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ Макаровым
В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым.
Sports.ru 06:55
Политика
Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев хочет вернуть из России еще 113 своих граждан.
Газета.Ru 06:13
Театры
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
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Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля
RT на русском 05:32
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия
В Геленджике горит центральный рынок
Пожар произошёл на Центральном рынке Геленджика Краснодарского края утром 10 сентября — горит один из торговых павильонов.
REGNUM 03:08
Футбол
Памятник Ибрагимовичу установят в Швеции
Футболисту Златану Ибрагимовичу установят памятник при жизни. Статую откроют 8 октября в родном городе спортсмена — шведском Мальмё.
News.ru 01:54
Наука
Низкий рост повышает риск диабета
Исследование показало, что на каждые дополнительные 10 см роста риск диабета снижается на 40%.
MedikForum.ru 07:30
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о совмещении
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
Спорт-Экспресс 06:39
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
Суд в Харькове отменил переименование проспекта в честь маршала Жукова
Окружной суд Харькова признал переименование проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова незаконным и отменил данное решение.
RT на русском 07:10
Музыка
Noize MC, «Ленинград» и Гречка записали каверы на песни Егора Летова
В честь юбилея Летова современные музыканты записали кавер-версии его хитов для трибьюта «Без меня».
АН Между строк 07:48
Волейбол
Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по волейболу
Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу назвал состав национальной команды на чемпионат Европы-2020 по волейболу, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
News.ru 07:52
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по мобильному приложению
Акимов добавил, что электронный паспорт будет состоять из двух компонентов: карты с чипом и приложения на смартфоне.
Москва 24 вчера в 02:22
Общество
Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy»
Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".
АиФ Нижний Новгород 02:46
Происшествия
В Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым
Мужчина ушел из дома, чтобы подумать о смысле жизни. В воскресенье, 8 сентября, ушедший в иной мир петербуржец вернулся домой живым.
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Происшествия
На Тайване женщина с мертвым мозгом вышла замуж
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Audi RS7 Sportback стал 600-сильным гибридом
На автосалоне во Франкфурте состоялся дебютный показ Audi RS7 Sportback нового поколения.
Motor 03:57
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Космос
Робот «Федор» опубликовал видео его извлечения из корабля «Союз»
Робот «Федор» во вторник, 10 сентября, опубликовал видео, где его достают из «Союза МС-14», на котором он несколько дней назад вернулся из космоса.
Известия 07:33