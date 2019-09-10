По информации СМИ, 31-летний футболист скончался в понедельник в номере отеля, где остановилась сборная перед матчем с Гаити. Причиной смерти Питера стал сердечный приступ.

Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с командой Гаити

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