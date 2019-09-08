Вратарь сборной России Маринато Гилерме заявил, что сборная Казахстана является для него неудобным соперником. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции.

Спорт день за днем

Политика Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что в свое время был проведен допрос свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing MH17 под Донецком в 2014 году Владимира Цемаха.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Кино Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе По сюжету, внук героини Сьюзан Сарандон устраивает в школе стрельбу, в которой погибает младший брат героя Мартелла.

Политика Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.

Политика Украина выразила протест из-за выборов в Крыму Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.

Политика В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.

Политика На 18:00 явка на выборах в Оренбургской области составила почти 35% За несколько часов до закрытия избирательных участков явка на выборах губернатора Оренбургской области составляет 34,66%.

Политика Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.

Экономика Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт» Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.

Политика Явка в Севастополе на 15:00 составила 20,6% «Явка на 15:00 составила 20,6%. Если сравнить с выборами губернатора Севастополя, которые прошли в 2017 году, то явка была 25,19% на это же время», – сказал Сергей Даниленко.

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Происшествия Таксист расстрелял из травмата напавших на него клиентов с ножом Во Всеволожском районе Ленобласти таксист открыл стрельбу из травматического пистолета по двум клиентов, которые пытались напасть на него с ножом.

Здоровье В Златоусте работают выездные поликлиники Сегодня, 8 сентября в Златоусте были развернуты выездные поликлиники, к полудню количество детей, прошедших медосмотр, достигло 300.

Политика На выборах в Свердловской области избиратели показывают низкую явку За кандидатов, желающих получить мандат депутата Госдумы в Серовском избирательном округе голоса отдали 12,88% избирателей.

Автоспорт Квят сошел с трассы из-за механической неполадки Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить гонку «Формулы-1» Гран-при Италии. В середине заезда он ушел на пит-стоп.

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Политика Гахария стал новым премьером Грузии Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.

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