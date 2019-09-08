Футбол

МК-СпортМК-СпортВратарь сборной России Гилерме назвал Казахстан неудобным соперником

Россия — Казахстан
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Вратарь сборной России Маринато Гилерме заявил, что сборная Казахстана является для него неудобным соперником. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции.
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