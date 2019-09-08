Футбол
МК-СпортВратарь сборной России Гилерме назвал Казахстан неудобным соперником
Вратарь сборной России Маринато Гилерме заявил, что сборная Казахстана является для него неудобным соперником. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции.
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Гильерме много спрашивали о пропущенном голе. Но он принимает только конструктивную критику!
Спорт день за днем08:23
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Политика
Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что в свое время был проведен допрос свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing MH17 под Донецком в 2014 году Владимира Цемаха.
Вести.Ru 09:53
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Кино
Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе
По сюжету, внук героини Сьюзан Сарандон устраивает в школе стрельбу, в которой погибает младший брат героя Мартелла.
Невские Новости 10:07
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Страна Советов on-line 08:26
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Политика
Украина выразила протест из-за выборов в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:23
Политика
Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.
РБК 08:45
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией
Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03
Единоборства
Порье намекнул на возможное завершение карьеры
Чемпионат 09:13
Политика
На 18:00 явка на выборах в Оренбургской области составила почти 35%
За несколько часов до закрытия избирательных участков явка на выборах губернатора Оренбургской области составляет 34,66%.
РИА Оренбуржье 09:39
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском 08:33
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК 06 сентября в 13:50
Политика
Явка в Севастополе на 15:00 составила 20,6%
«Явка на 15:00 составила 20,6%. Если сравнить с выборами губернатора Севастополя, которые прошли в 2017 году, то явка была 25,19% на это же время», – сказал Сергей Даниленко.
ForPost 09:45
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Происшествия
Таксист расстрелял из травмата напавших на него клиентов с ножом
Во Всеволожском районе Ленобласти таксист открыл стрельбу из травматического пистолета по двум клиентов, которые пытались напасть на него с ножом.
РЕН ТВ 04:22
Здоровье
В Златоусте работают выездные поликлиники
Сегодня, 8 сентября в Златоусте были развернуты выездные поликлиники, к полудню количество детей, прошедших медосмотр, достигло 300.
Южноуральская панорама 07:39
Политика
На выборах в Свердловской области избиратели показывают низкую явку
За кандидатов, желающих получить мандат депутата Госдумы в Серовском избирательном округе голоса отдали 12,88% избирателей.
Екатеринбург-ТВ 04:33
Автоспорт
Квят сошел с трассы из-за механической неполадки
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить гонку «Формулы-1» Гран-при Италии. В середине заезда он ушел на пит-стоп.
Спорт-Экспресс 09:59
Футбол
Тиаго Силва: «Слава богу, что Неймар остался в „ПСЖ“»
Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва прокомментировал тот факт, что нападающий команды Неймар остался в клубе.
Sport24.ru 07:02
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Индия внесла аванс за российские комплексы С-400
Российская газета 10:08
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Авто
В Краснодаре появилась самая высокая в мире «Приора»
Тарантас Ньюс 08:15
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47