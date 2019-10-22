Футбол

Pravda.RuPravda.RuВратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча

Турецкий вратарь Серкан Кырынтылы имеет шанс попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Голкипер был удален с поля на 11-й секунде игры. Эпизод произошел во время матча турецкой Суперлиги между его командой "Коньяспор" и "Йени Малатьяспор".
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Вратарь «Коньяспора» был удален на 11-й секунде. Видео

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