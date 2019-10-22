Футбол
Pravda.RuВратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Турецкий вратарь Серкан Кырынтылы имеет шанс попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Голкипер был удален с поля на 11-й секунде игры. Эпизод произошел во время матча турецкой Суперлиги между его командой "Коньяспор" и "Йени Малатьяспор".
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Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Политика
В Сочи открывается экономический саммит «Россия — Африка»
Руководители более 40 африканских стран примут сегодня участие в экономическом саммите «Россия - Африка».
Авторадио 02:55
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:20
Спорт
Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже
Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости 21 октября в 18:32
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости вчера в 09:09
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 15:30
Экономика
Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала
Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
Известия 17:01
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Здоровье
Индия хочет запустить медицинские проекты на Дальнем Востоке
Индийская компания «Меданта Груп оф Хоспиталс» рассматривает Дальний Восток в качестве перспективного партнера для запуска совместных проектов.
EastRussia вчера в 22:47
Армия и оружие
Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу
Колонна российской военной полиции, в соответствии с сочинскими договоренностями Москвы и Анкары, прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 07:18
Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
РИА Новости 12:51
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Общество
Ученые выяснили, почему женщин привлекают психопаты
Gazeta.SPb 00:02
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в применении фосфора
Председатель исполкома "Сирийского демократического совета" Ильхам Ахмед выступила перед американскими конгрессменами и обвинила Турцию в использовании фосфора против мирных жителей.
РЕН ТВ 19:20
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Здоровье
Елена Малышева: Есть лекарства, которые можно принимать просроченными
Телеведущая на первом канале Елена Малышева рассказала СМИ, есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:29
Кино
Netflix показал тизер перезапуска «Призрака в доспехах»
Игромания.ру 12:50
Футбол
Йога, яхта и пустота после «Челси»: The Telegraph рассказала, как Абрамович живет в «изгнании»
Абрамович мог бы легко приехать в Великобританию, используя свой израильский паспорт, который он получил после отказа в продлении британской визы (паспорт Израиля дает право жить в Великобритании не более 90 дней из 180), подчеркивает The Telegraph.
Forbes 12:50
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru 17:59
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 15:00
Происшествия
Броневик протаранил автомобиль в Костроме
Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:35
Политика
Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.
Газета.Ru 18:10
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.
Популярная механика вчера в 07:07
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru 11:00
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23