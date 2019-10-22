Турецкий вратарь Серкан Кырынтылы имеет шанс попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Голкипер был удален с поля на 11-й секунде игры. Эпизод произошел во время матча турецкой Суперлиги между его командой "Коньяспор" и "Йени Малатьяспор".

Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча

Армия и оружие Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".

Политика В Сочи открывается экономический саммит «Россия — Африка» Руководители более 40 африканских стран примут сегодня участие в экономическом саммите «Россия - Африка».

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».

Спорт Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Интернет В WhatsApp появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.

Спорт Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.

Экономика Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.

Общество СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».

Здоровье Индия хочет запустить медицинские проекты на Дальнем Востоке Индийская компания «Меданта Груп оф Хоспиталс» рассматривает Дальний Восток в качестве перспективного партнера для запуска совместных проектов.

Армия и оружие Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу Колонна российской военной полиции, в соответствии с сочинскими договоренностями Москвы и Анкары, прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Общество Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Армия и оружие Курды обвинили Турцию в применении фосфора Председатель исполкома "Сирийского демократического совета" Ильхам Ахмед выступила перед американскими конгрессменами и обвинила Турцию в использовании фосфора против мирных жителей.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Здоровье Елена Малышева: Есть лекарства, которые можно принимать просроченными Телеведущая на первом канале Елена Малышева рассказала СМИ, есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Футбол Йога, яхта и пустота после «Челси»: The Telegraph рассказала, как Абрамович живет в «изгнании» Абрамович мог бы легко приехать в Великобританию, используя свой израильский паспорт, который он получил после отказа в продлении британской визы (паспорт Израиля дает право жить в Великобритании не более 90 дней из 180), подчеркивает The Telegraph.

Музыка Розенбаум перепел песню Бузовой Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Футбол «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия Броневик протаранил автомобиль в Костроме Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.

Кино Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.

Наука Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.

Технологии Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76 Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.