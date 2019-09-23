Футбол

Lenta.ruLenta.ruВратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

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Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
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Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

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