Футбол

Lenta.ruLenta.ruВратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

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Вратарь пробил в девятку ворот соперника. Встреча завершилась победой «Улл/Киса» со счетом 2:1. Решающий мяч был забит на 94-й минуте матча.
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Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

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