Футбол
Lenta.ruВратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного
Вратарь пробил в девятку ворот соперника. Встреча завершилась победой «Улл/Киса» со счетом 2:1. Решающий мяч был забит на 94-й минуте матча.
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Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть
Sport24.ruвчера в 21:25
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1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
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