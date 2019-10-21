Футбол
Lenta.ruВратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного
Вратарь пробил в девятку ворот соперника. Встреча завершилась победой «Улл/Киса» со счетом 2:1. Решающий мяч был забит на 94-й минуте матча.
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Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть
Sport24.ruвчера в 21:25
Вратарь из второй лиги Норвегии залепил мяч со штрафного на 89-й минуте. Его команда вырвала 3 очка
Eurosport.ruвчера в 20:03
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Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
Армия и оружие
NYT сообщила о планах Трампа оставить 200 военных США в Сирии
Президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии около 200 американских военных, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова
В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан.
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Хоккей
ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге встретит «Ак Барс»
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер
Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Общество
Половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду
В свою очередь количество российских семей, которые могут позволить себе и еду, и одежду, и товары длительного пользования, за год увеличилось на 2% — с 30,6% до 32,6% Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия помогает бедным государствам, не до конца решив собственные социальные проблемы.
Футбол
Кузнецов не считает, что Кононов должен был раньше уйти в отставку
Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» отметил, что специалист не должен был уйти в отставку раньше.
Политика
Фадеев назвал приоритетные задачи СПЧ
В качестве примера назвал Китай, которым руководит коммунистическая партия, но где при этом удалось решить проблему нищеты.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
Единоборства
В Сочи после массовой драки на турнире по ММА полиция начала проверку
Полиция в Сочи начала проверку информации о массовой драке на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 95.
Экономика
Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США
По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.
Политика
Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Футбол
Доменико Тедеско: «Не стремлюсь к 70 процентам владения мячом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своих тактических идеях.
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Политика
Путин включил Вышинского в состав СПЧ
Российский лидер Владимир Путин включил главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Авто
Audi представила гибридный седан A6 55 TFSI e quattro
Компания Audi представила новую модификацию седана A6 последнего поколения — гибридную версию 55 TFSI e quattro.
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
Экономика
Борис Титов предложил ввести налоговую амнистию для малого бизнеса
Наконец, бизнес-омбудсмен предложил с 2020 года начать «налоговую амнистию» малого бизнеса – как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц.
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Происшествия
На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди
На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи.
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.