Футбол
Lenta.ruВратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного
Вратарь пробил в девятку ворот соперника. Встреча завершилась победой «Улл/Киса» со счетом 2:1. Решающий мяч был забит на 94-й минуте матча.
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Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть
Sport24.ruвчера в 21:25
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Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ
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Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
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Шойгу: в Сирии 12 тюрем с террористами остались без охраны
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Украинский боксер Гвоздик угодил в больницу после боя с Бетербиевым
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Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
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Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Армия и оружие
NYT сообщила о планах Трампа оставить 200 военных США в Сирии
Президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии около 200 американских военных, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
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Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
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После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме
В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
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Экономика
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Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
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Заходивших в даркнет россиян незаметно обворовывали
Русскоязычные пользователи даркнета использовали зараженный браузер Tor, который киберспреступники применяли для слежки и кражи биткоинов, говорится в пресс-релизе антивирусной компании ESET, поступившем в «Ленту.ру».
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Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
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Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
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Шайба Овечкина и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
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Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о важности победы над московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.