Футбол
Discover24Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча
Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой. На протяжении всей игры «Шейд» удерживал преимущество на поле, постоянно атакуя врата соперников и не позволяя им контратаковать.
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Наследник Рожериу Сени. Норвежский вратарь забил гол со штрафного на 88-й минуте
Спорт-Экспрессвчера в 08:27
Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть
Sport24.ru20 октября в 21:25
Вратарь из второй лиги Норвегии залепил мяч со штрафного на 89-й минуте. Его команда вырвала 3 очка
Eurosport.ru20 октября в 20:03
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Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
Основной причиной снижения чистой прибыли в компании называют «отрицательный эффект» от трансформации сети гипермаркетов «Карусель» на сумму 5,334 млрд руб. (в основном из-за обесценения внеоборотных активов).
РБК 08:41
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Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
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В Татарстане уволилась учительница, заклеившая первоклассникам рты
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Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
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Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
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Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
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Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
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Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
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Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне
Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
RT на русском 08:14
Экономика
Гордума Екатеринбурга отказалась от новых ставок налога на квартиры
Гордума Екатеринбурга отказалась от новых ставок налога на квартиры Собственники жилья должны платить в казну процент от кадастровой стоимости недвижимости.
Екатеринбург-ТВ 06:30
Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Интерфакс 07:25
Кино
Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате
Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей господдержки, 14 - больше трети - в прокате собрали меньше этой суммы, а не только меньше собственного бюджета, подсчитали "Ведомости".
Интерфакс 07:28
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище
На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
Privet-Rostov.ru вчера в 14:24
Общество
Предсказана скорая разрушительная катастрофа в США
Геологи полагают, что нужно готовиться к возможному мегаземлетрясению (англ. Big One), которое окажется разрушительным для густонаселенных районов Калифорнии.
Lenta.ru 07:57
Футбол
Джака назвал хренью слова Эвра о том, что «Арсенал» — команда детишек
Капитан «Арсенала» Гранит Джака ответил на слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра, который назвал «канониров» командой детишек.
Sport24.ru 08:03
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
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«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG
Компания «АвтоВАЗ» остановила производство автомобилей Lada Vesta CNG и Largus CNG, оснащенные битопливными двигателями, которые способны работать на метане.
UfaTime.ru 07:23
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Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Армия и оружие
Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии
Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.
REGNUM 04:54
Единоборства
Соперник Волкова на турнире UFC в Москве снялся с боя
Соперник Александра Волкова по главному бою на турнире UFC в Москве бразилец Джуниор дос Сантос снялся с поединка из-за проблем со здоровьем, сообщили в команде российского бойца.
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Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Общество
Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы
Дело режиссёра Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения.
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Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
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Каховскую линию метро Москвы закроют на реконструкцию
Каховская линия Московского метрополитена будет закрыта для пассажиров с 26 октября.
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Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
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СМИ узнали о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225
Украинское конструкторское бюро «Прогресс» может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия».
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