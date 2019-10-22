Футбол

Discover24Discover24Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча

Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой. На протяжении всей игры «Шейд» удерживал преимущество на поле, постоянно атакуя врата соперников и не позволяя им контратаковать.
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Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча

Discover2408:06

Наследник Рожериу Сени. Норвежский вратарь забил гол со штрафного на 88-й минуте

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Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

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Видео, норвежский вратарь забил мяч ударом со штрафного в «девятку»

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Футбольный вратарь забил дальним ударом на последней минуте матча

NewInform03:44

Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть

Sport24.ru20 октября в 21:25

Вратарь из второй лиги Норвегии залепил мяч со штрафного на 89-й минуте. Его команда вырвала 3 очка

Eurosport.ru20 октября в 20:03
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Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

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Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
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Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
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Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне

Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
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Экономика

Гордума Екатеринбурга отказалась от новых ставок налога на квартиры

Гордума Екатеринбурга отказалась от новых ставок налога на квартиры Собственники жилья должны платить в казну процент от кадастровой стоимости недвижимости.
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Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

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Шоу-бизнес

Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище

На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
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Джака назвал хренью слова Эвра о том, что «Арсенал» — команда детишек

Капитан «Арсенала» Гранит Джака ответил на слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра, который назвал «канониров» командой детишек.
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На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
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Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой

Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
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«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG

Компания «АвтоВАЗ» остановила производство автомобилей Lada Vesta CNG и Largus CNG, оснащенные битопливными двигателями, которые способны работать на метане.
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В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии

Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.
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Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
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Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы

Дело режиссёра Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения.
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Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
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Каховская линия Московского метрополитена будет закрыта для пассажиров с 26 октября.
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Украинское конструкторское бюро «Прогресс» может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия».
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