Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой. На протяжении всей игры «Шейд» удерживал преимущество на поле, постоянно атакуя врата соперников и не позволяя им контратаковать.

Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча

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