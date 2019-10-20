Голкипер "Коньяспора" Серкан Кырынтылы стал антигероем домашнего матча 8-го тура чемпионата Турции против команды "Ени Малатьяспор" (0:2). Спустя 13 секунд после начала встречи Кырынтылы в простой ситуации забрал мяч руками за пределами штрафной площадки.

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