РПЛ

Газета.RuГазета.RuВратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на матч в кепках в честь Яшина

Вратари московского "Динамо" и "Краснодара" выйдут на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в кепках в честь советского голкипера Льва Яшина, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Динамо» — «Краснодар»: Шунин вышел в кепке и свитере с фамилией «Яшин»

Спорт-Экспресс12:08

На стадионе «Динамо» презентовали оригинал «Золотого мяча» Льва Яшина

Sport24.ru12:07

«Динамо» и «Краснодар» вышли на матч в майках в честь Яшина, вратари — в кепках

Чемпионат12:12

Вратари команд РПЛ выходят на матчи в стиле Льва Яшина. Посмотрите, как это круто

Матч ТВ12:53

Правнук Яшина сделал символический удар перед матчем «Динамо» - «Краснодар»

РИА Новости12:29

На матче «Динамо» - «Краснодар» презентовали «Золотой мяч» Яшина

Евро-футбол.ру12:21

Наследники Яшина: вратари, попадавшие в тройку претендентов на «Золотой мяч»

МК-Спорт05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова обошла Туктамышеву и победила на этапе Гран-при

РБК 03:26
Хоккей

КХЛ. «Спартак» обыграл СКА в Санкт-Петербурге

Вести.Ru 12:35
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

РИА Новости 04:32
Происшествия

Задержан директор компании, дамбы которой прорвало в Красноярском крае

Следователи задержали генерального директора золотодобывающей компании «Сисим», которая осваивала участок, где прорвало дамбу.
Телеканал RTVI 04:01
Гаджеты

Обновление iOS сломало отправку файлов в iPhone

Владельцы новых iPhone пожаловались на проблемы после обновлений iOS 13.1.3 и iOS 13.2 beta 3. В частности, они касаются отправки файлов через AirDrop.
Ferra 07:32
Теннис

Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля»

В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.
Газета Metro 12:04
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию

В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Вести.Ru 04:31
Политика

Лавров рассказал, как ему было стыдно при развале СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью «Россия-1», как ему было стыдно в период развала СССР.
Московский Комсомолец 07:07
Единоборства

Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой

В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 18 октября в 12:03
Происшествия

В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем

Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Общество

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Общество

Меган Маркл призналась, что материнство дается ей с трудом

В ближайшие дни выходит документальный фильм «Harry & Meghan: An African Journey», и в сети уже появился эпизод, в котором Меган Маркл откровенно говорит о трудностях материнства и о том, как она чувствовала себя из-за навязчивого внимания прессы во время беременности.
ОК! вчера в 08:41
Политика

Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 13:06
Происшествия

Росгвардеец погиб на соревнованиях в Хабаровске

Сотрудник Росгвардии получил травму на соревнованиях в Хабаровске и позже скончался.
News.ru 10:00
Политика

Welt: Путин побеждает без войны

Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Кино

Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
Российская газета 09:20
Армия и оружие

США разбомбили свою авиабазу в Сирии

Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
RT на русском 10:28
Шоу-бизнес

Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом

Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.
РЕН ТВ 06:56
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 18 октября в 03:00
Политика

В Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit

Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Гаджеты

В России выпустят собственные накопители SSD

Российская компания Kraftway объявила о выпуске собственного твердотельного накопителя информации (SSD).
Ferra 18 октября в 12:58
Технологии

Тиньков назвал проблемы Libra и TON «жирной точкой в эре криптовалют»

Миллиардер упомянул проблемы проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, который потерял несколько крупных партнеров, и TON — блокчейн-платформы от основателя Telegram Павла Дурова, запуск которой был остановлен из-за иска американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Forbes 12:57
Общество

Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии

Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Общество

Грузинские актеры устроили протест из-за гастролей российского театра

Известия 12:01
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Гаджеты

Раскрыта цена бюджетного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой 108 Мп

OAnews 10:26
Шоу-бизнес

Бузова показала помолвочное кольцо

Подписчики Бузовой отметили, что кольцо на руке девушки появилось после того, как она провела выходные в Риме.
Аргументы недели 08:01
Политика

В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное