Футбол

Soccer.ruSoccer.ruВратари «Динамо» и «Краснодара» вышли на поле в кепках в честь Яшина

В память о Льве Яшине игроки "Динамо" и "Краснодара" вышли в футболках с изображением великого вратаря, а голкиперы обоих клубов вышли в кепках, похожих на ту, в которой всегда выступал Лев Иванович.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вратари «Динамо» и «Краснодара» вышли на поле в кепках в честь Яшина

Soccer.ru14:44

«Динамо» и «Краснодар» вышли на матч в майках в честь Яшина, вратари — в кепках

Чемпионат12:12

На стадионе «Динамо» презентовали оригинал «Золотого мяча» Льва Яшина

Sport24.ru12:07

Первый удар по мячу в матче «Динамо» — «Краснодар» нанес правнук Яшина

Спорт-Экспресс12:15

«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в преддверии юбилея Льва Яшина

РИА Новости15:10

«Динамо» показало оригинал «Золотого мяча» Яшина перед матчем с «Краснодаром»

Sports.ru12:57

Наследники Яшина: вратари, попадавшие в тройку претендентов на «Золотой мяч»

МК-Спорт05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Происшествия

В ходе протестов, переросших в беспорядки, в Чили погибли три человека

REGNUM 03:10
Происшествия

В Орле истощенную девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу

Одиннадцатилетняя истощенная девочка с задержкой развития госпитализирована в больницу Орла в тяжелом состоянии, идет проверка исполнения матерью родительских обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 18 октября в 14:16
Общество

Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования

Основатель Tesla и Space X Илон Маск, выступивший на краснодарском форуме «Дело за малым!», назвал российское образование хорошим.
РБК 18 октября в 18:33
Общество

Бывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы

Татьяна Ахмедова через суд потребовала заморозить часть активов своего мужа миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании.
Коммерсантъ 13:40
Происшествия

В Болгарии врачи на шесть часов забыли пациентку в томографе

Болгарские врачи на шесть часов забыли пенсионерку в томографе во время обследования.
РЕН ТВ вчера в 21:52
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.
RT на русском 13:00
Футбол

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Спорт-Экспресс 14:32
Политика

Лавров рассказал о провокациях в дипломатии

14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Экономика

«Мечел» просит помочь вернуть деньги за утерянный завод в Донецке

Письмо с просьбой оказать компании помощь в возврате 50% средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), направил председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин вице-премьеру Дмитрию Козаку.
News.ru 18 октября в 02:53
Единоборства

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Культура

Дробыш прокомментировал скандал с участием Кормухиной и Гагариной

NewInform вчера в 05:15
Общество

В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Вести.Ru 06:31
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Футбол

Гончаренко: ЦСКА должен был выигрывать в матче с «Уфой»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:1).
Чемпионат 09:45
Происшествия

Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве

Каршеринговый автомобиль перевернулся в Москве на Фрунзенской набережной.
РБК 12:39
Политика

Коломойский заявил о влиянии на партию Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что оказывает влияние на лидера фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамию.
Газета.Ru 11:33
Футбол

Каррера может возглавить «Дженоа»

Спорт-Экспресс 15:10
Армия и оружие

Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером

Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.
Газета.Ru 13:03
Происшествия

Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался

Газета.Ru 07:31
Авто

Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты

Еще одной опасной привычкой, стало резкое торможение, мало того что подобные действия негативно влияют на тормозные колодки и систему в целом, водитель с таким типом вождения создает потенциально опасные ситуации на дороге.
ГЛАС.RU 04:26
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Экономика

Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите

Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:38
Политика

Welt: Путин побеждает без войны

"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 18 октября в 12:03
Авто

Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge

Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Автостат 17 октября в 01:43
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Газета.Ru 09:55
Происшествия

СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Шоу-бизнес

Невеста Тимати выписалась из роддома

Тимати сегодня днем встретил Анастасию Решетову из роддома.
StarHit.ru 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное