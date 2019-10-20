В память о Льве Яшине игроки "Динамо" и "Краснодара" вышли в футболках с изображением великого вратаря, а голкиперы обоих клубов вышли в кепках, похожих на ту, в которой всегда выступал Лев Иванович.

Вратари «Динамо» и «Краснодара» вышли на поле в кепках в честь Яшина

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