Футбол
Soccer.ruВратари «Динамо» и «Краснодара» вышли на поле в кепках в честь Яшина
В память о Льве Яшине игроки "Динамо" и "Краснодара" вышли в футболках с изображением великого вратаря, а голкиперы обоих клубов вышли в кепках, похожих на ту, в которой всегда выступал Лев Иванович.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Происшествия
В Орле истощенную девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу
Одиннадцатилетняя истощенная девочка с задержкой развития госпитализирована в больницу Орла в тяжелом состоянии, идет проверка исполнения матерью родительских обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 18 октября в 14:16
Общество
Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования
Основатель Tesla и Space X Илон Маск, выступивший на краснодарском форуме «Дело за малым!», назвал российское образование хорошим.
РБК 18 октября в 18:33
Общество
Бывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы
Татьяна Ахмедова через суд потребовала заморозить часть активов своего мужа миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании.
Коммерсантъ 13:40
Происшествия
В Болгарии врачи на шесть часов забыли пациентку в томографе
Болгарские врачи на шесть часов забыли пенсионерку в томографе во время обследования.
РЕН ТВ вчера в 21:52
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.
RT на русском 13:00
Футбол
Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Спорт-Экспресс 14:32
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Экономика
«Мечел» просит помочь вернуть деньги за утерянный завод в Донецке
Письмо с просьбой оказать компании помощь в возврате 50% средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), направил председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин вице-премьеру Дмитрию Козаку.
News.ru 18 октября в 02:53
Единоборства
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Культура
Дробыш прокомментировал скандал с участием Кормухиной и Гагариной
NewInform вчера в 05:15
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Футбол
Гончаренко: ЦСКА должен был выигрывать в матче с «Уфой»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:1).
Чемпионат 09:45
Происшествия
Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве
Каршеринговый автомобиль перевернулся в Москве на Фрунзенской набережной.
РБК 12:39
Политика
Коломойский заявил о влиянии на партию Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что оказывает влияние на лидера фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамию.
Газета.Ru 11:33
Футбол
Каррера может возглавить «Дженоа»
Спорт-Экспресс 15:10
Армия и оружие
Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером
Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.
Газета.Ru 13:03
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Еще одной опасной привычкой, стало резкое торможение, мало того что подобные действия негативно влияют на тормозные колодки и систему в целом, водитель с таким типом вождения создает потенциально опасные ситуации на дороге.
ГЛАС.RU 04:26
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:38
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 18 октября в 12:03
Авто
Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge
Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Автостат 17 октября в 01:43
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Шоу-бизнес
Невеста Тимати выписалась из роддома
Тимати сегодня днем встретил Анастасию Решетову из роддома.
StarHit.ru 13:00