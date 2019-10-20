Футбол
Soccer.ruВратари «Динамо» и «Краснодара» вышли на поле в кепках в честь Яшина
В память о Льве Яшине игроки "Динамо" и "Краснодара" вышли в футболках с изображением великого вратаря, а голкиперы обоих клубов вышли в кепках, похожих на ту, в которой всегда выступал Лев Иванович.
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«Динамо» и «Краснодар» вышли на матч в майках в честь Яшина, вратари — в кепках
Чемпионатвчера в 12:12
Игроки «Динамо» и «Краснодара» вышли на поле в футболках в честь Яшина, вратари — в кепках
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