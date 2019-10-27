Удар получился такой силы, что Гордон некоторое время пролежал на газоне, а главный арбитр встречи показал Циллеру желтую карточку, которая стала второй в матче, после чего игрок «Ганновера» вынужден был покинуть поле.

Вратаря «Ганновера» удалили с поля за случайный удар соперника

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