Удар получился такой силы, что Гордон некоторое время пролежал на газоне, а главный арбитр встречи показал Циллеру желтую карточку, которая стала второй в матче, после чего игрок «Ганновера» вынужден был покинуть поле.

Вратаря «Ганновера» удалили с поля за случайный удар соперника

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Армия и оружие Трамп выступит с экстренным обращением к нации Президент США Дональд Трамп запланировал экстренное обращение к нации. Об этом сообщает телеканал CNBS.

Фигурное катание Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada Тренер Этери Тутберидзе поздравила свою подопечную Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Канаде.

Футбол Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.

Футбол Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ Названы стартовые составы московских "Локомотива" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, информация опубликована на официальном сайте РПЛ.

Культура Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Общество Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.

Шоу-бизнес Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте Певец Стас Пьеха в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что в возрасте 34 лет попал в больницу с инфарктом.

Общество Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.

Шоу-бизнес Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.

Армия и оружие Сирийские курды приняли сочинские договоренности между РФ и Турцией Коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские формирования, приняла условия договоренностей, которых достигли Россия и Турция.

Политика Трамп намерен выйти из договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

Происшествия Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Происшествия Пропавший школьник найден мертвым в Бердске Евгений Ш. ушел из дома 22 октября, с тех пор о его нахождении не было никакой информации.

Шоу-бизнес Рудова и Самбурская: Малахов предлагал податься в эскорт Как сообщила российская актриса и певица Настасья Самбурская изданию Gazeta.ru, Малахов и ей предлагал познакомиться с богатыми мужчинами, с таким предложением он звонил ей два раза.

Политика Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.