Футбол

REGNUMREGNUMВратаря «Ганновера» удалили с поля за случайный удар соперника

Удар получился такой силы, что Гордон некоторое время пролежал на газоне, а главный арбитр встречи показал Циллеру желтую карточку, которая стала второй в матче, после чего игрок «Ганновера» вынужден был покинуть поле.
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