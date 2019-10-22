Хоккей
Газета.Ru«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов
Магнитогорский "Металлург" одолел казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов - 1:0.
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«Металлург» победил «Ак Барс» и одержал третью победу кряду, Кошечкин сыграл на ноль
Спорт-Экспрессвчера в 23:45
«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс»: вновь казанцы окажутся лучше?
Все про Спорт ру22 октября в 09:36
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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Общество
У клиентов Сбербанка прослушали аудио
На теневых ресурсах снова продают их данные Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке.
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Бузова купила квартиру за 120 миллионов
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Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
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Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
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Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
Экономика
Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%
Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Фанаты «Ливерпуля» вывесили баннер с половым органом Ориги
Общество
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
Шоу-бизнес
Ани Лорак для съемок клипа нарисовала себе пресс
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Глава Пентагона Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, для встречи с премьер-министром и министром обороны Ирака, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Reuters.
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Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
Происшествия
Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке
Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.
Армия и оружие
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Ущерб ФРГ от санкций против России превысил $100 млрд
Немецкие предприятия понесли убытки на сумму более $100 млрд за время действия санкций Евросоюза в отношении России.
Кино
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Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
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ВОЗ одобрил антиалкогольную кампанию Минздрава России
ВОЗ подсчитал, что общее употребление алкоголя на душу населения в России в 2003–2016 годах упало на 43 процента: зарегистрированное — на 40 процентов, незарегистрированное — на 48 процентов.
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
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Россия направит ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.