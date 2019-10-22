Хоккей

Газета.RuГазета.Ru«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов

Магнитогорский "Металлург" одолел казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов - 1:0.
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