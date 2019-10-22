Магнитогорский "Металлург" одолел казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов - 1:0.

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Армия и оружие Военная полиция России в Сирии начала патрулирование границы с Турцией Возле границы Сирии и Турции российская военная полиция начала патрулирование, заявил 23 октября представитель командования российской группировки в Сирии генерал Игорь Серицкий в эфире телеканала «Россия-24».

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Общество У клиентов Сбербанка прослушали аудио На теневых ресурсах снова продают их данные Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке.

Футбол Футболист «Витесса» послал Слуцкого на тренировке Футболист нидерландского «Витесса» Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды Леониду Слуцкому во время тренировки, сообщила «Газета.Ru».

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