Хоккей

Газета MetroГазета MetroВратарю «Металлурга» Кошечкину коньком порезали шею

Вратарь магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин после столкновения со своим же защитником Максимом Матушкиным в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" получил удар коньком. У голкипера пошла кровь и он покинул лёд, держась за шею.
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КХЛ. «Магнитка» дожимает «Ак Барс» и другие матчи среды

Sport.ruвчера в 12:32

«Металлург» впервые в сезоне выиграл три матча подряд

Чемпионатвчера в 12:34

«Металлург» победил «Ак Барс» и одержал третью победу кряду, Кошечкин сыграл на ноль

Спорт-Экспрессвчера в 23:45

«Ак Барс» впервые в сезоне не забросил шайб и проиграл «Металлургу»

Новый Веквчера в 12:29

Бойня на Урале: олимпийскому чемпиону порезали коньком шею, форварда Казани увезли на носилках

Sport24.ruвчера в 12:30

«Металлург» по буллитам обыграл «Ак Барс»

Матч ТВвчера в 12:33

«Металлург» по буллитам обыграл «Ак Барс»

Sportbox.RUвчера в 12:33
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
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Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК вчера в 05:29
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Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.
Интерфакс вчера в 19:33
Происшествия

На Урале уволенная за откровенные фотографии педагог вызвана на допрос

В челябинском Магнитогорске уволенная из-за откровенных фотографий 19-летней давности детский тренер Екатерина Конопенко вызвана на допрос в полицию.
REGNUM 00:47
Политика

Посол России в США оценил опасения конгресса об угрозе «Азова»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в американском конгрессе начинают осознавать угрозу батальона "Азов".
Газета.Ru 00:23
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«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке

RT на русском вчера в 17:58
Армия и оружие

Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии

Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.
РИА Новости вчера в 23:57
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
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The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

CyberSport.ru 22 октября в 10:39
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Розенбаум перепел песню Бузовой

Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru вчера в 17:59
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В Якутии спасатели эвакуировали людей с застрявших на реке судов

REGNUM вчера в 22:36
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU вчера в 05:04
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Армия и оружие

Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

РИА Новости вчера в 12:51
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс вчера в 09:49
Футбол

«Ротор» победил «Луч» со счетом 2:0

Волгоградская правда вчера в 14:00
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Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
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В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5

Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
ToDay News Ufa вчера в 10:34
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Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Общество

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия вчера в 16:02
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Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году

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Газета.Ru вчера в 07:57
Общество

24 октября состоится эксгумация останков диктатора Франко

В грядущий четверг, 24 октября, состоится эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко и их перенос из монументального комплекса "Долина павших", расположенного неподалеку от Мадрида.
Аргументы недели 21 октября в 04:45
Происшествия

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

RZN.info вчера в 06:57
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе

Российская газета вчера в 00:58
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
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