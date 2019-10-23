Хоккей
Газета MetroВратарю «Металлурга» Кошечкину коньком порезали шею
Вратарь магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин после столкновения со своим же защитником Максимом Матушкиным в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" получил удар коньком. У голкипера пошла кровь и он покинул лёд, держась за шею.
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«Металлург» победил «Ак Барс» и одержал третью победу кряду, Кошечкин сыграл на ноль
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