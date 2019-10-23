Хоккей
Нева СпортКошечкину порезали шею коньком в матче с «Ак Барсом»
Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин был вынужден покинуть лёд в первом периоде матча против казанского «Ак Барса». Вратарю потребовалась замена после того, как он столкнулся со своим партнером по команде Максимом Матушкиным. Кошечкин получил удар коньком по шее.
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Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo
AstroNews.ru 13:13
Происшествия
В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка
По информации издания, 54-летняя Нелли Лаптева из города Дегтярска приехала на отдых в Турцию вместе с дочерью 6 октября, а через два дня ей стало плохо после занятий аэробикой.
РБК 13:44
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Известия вчера в 14:27
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Газета.Ru 14:53
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
Нева Спорт вчера в 14:16
Футбол
Месси установил очередной рекорд
"Барселона" на выезде играет против "Славии" в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Soccer.ru 16:01
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Политика
ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ведомости 15:07
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 14:52
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Космос
Обнаружена одна из первых гигантских галактик Вселенной
Международная команда астрономов из Австралии, Дании, Нидерландов, США и Швейцарии обнаружила одну из первых гигантских галактик нашей Вселенной.
RT на русском 15:04
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском 09:40
Футбол
«Челси» вырвал победу в матче с «Аяксом»
В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов лондонский «Челси» на выезде переиграл амстердамский «Аякс».
Свободная Пресса 15:01
Автоспорт
В Женеве рассмотрели протест против Renault
В женевском офисе FIA сегодня был рассмотрен протест Racing Point против заводской команды Renault.
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Девятый эпизод «звёздной» саги выйдет в мировой прокат 19 декабря.
Территория новостей вчера в 09:32
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились почти на 1,7 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 1,699 млн баррелей и на 18 октября составили 433,151 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 11:12
Кино
Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
MagadanMedia.ru 14:00
Экономика
Скаршевский рассказал о влиянии курса доллара на украинский бюджет
Экономист Виктор Скаршевский в преддверии голосования во втором чтении за бюджет рассказал о том, как на расчеты повлияет курс доллара.
Украина.ру вчера в 12:38
Культура
Создатели сериалов «Чернобыль» и «Секретные материалы» выступят на форуме в Петербурге
Серия мастер-классов звезд мирового кино впервые пройдет в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 14-16 ноября.
ТАСС 08:00
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Политика
Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.
РИА Новости 12:48
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru 03:16
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41