Вратарю магнитогорского "Металлурга" Василию Кошечкину порезали горло коньком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса". Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 1:0.

Вратарю «Металлурга» порезали горло коньком во время матча КХЛ

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