Хоккей
Газета.RuВратарю «Металлурга» порезали горло коньком во время матча КХЛ
Вратарю магнитогорского "Металлурга" Василию Кошечкину порезали горло коньком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса". Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 1:0.
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Футбол
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Комментируя ход развития событий в Сирийской Арабской Республике, Дмитрий Песков заметил, что в Вашингтоне не придумали ничего иного, как просто оставить курдов один на один с сильной турецкой армией.
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В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
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Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала
В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
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Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
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В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия вчера в 05:53
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Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы.
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В Сети выставили на продажу визитку президента России Владимира Путина.
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Происшествия
В перестрелке под Ростовом погибли пять человек
BFM.ru вчера в 11:10
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Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов
Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысячи гривен (1,24 тысячи долларов).
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Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
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Убивший динозавров астероид превратил воды океана в кислоту
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Военная полиция России начала патрулирование на границе Сирии и Турции
«Согласно достигнутым ранее договоренностями между главой Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов (дня) подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы», — сказал Серицкий.
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В Москве обнаружен двойник Зеленского
В Москве живет мужчина, внешне похожий на президента Украины Владимира Зеленского, сюжет о нем вышел в программе «60 минут» на телеканале Россия 1.
Аргументы и Факты 12:04