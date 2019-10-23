Хоккей
ИзвестияВратарю магнитогорского «Металлурга» порезали горло коньком
Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин получил травму во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Голкиперу порезали горло коньком, сообщает в среду, 23 октября, «Газета.ру».
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Экономика
Среднемесячная заработная плата в Сахалинской области за год выросла на 11,4%
Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 14,7 млн тонн, что выше аналогичного периода 2018 года на 5,3%. Добыча газа в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года сократилась на 4,1% и составила 22,7 млрд куб. м. За 9 месяцев 2019 года угольными предприятиями Сахалинской области добыто 9,9 млн тонн угля, что на 19,9% выше аналогичного периода 2018 года.
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В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
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Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена изменить методику проведения военных учений из-за растущих боевых возможностей России, сообщает RT.
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Рынок акций РФ вырос за счет беспричинного ралли «Сургутнефтегаза»
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РИА Новости 14:48
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Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых
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Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
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