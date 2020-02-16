Экономика

ИзвестияИзвестияВред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия». Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.
Известиявчера в 16:01

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Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Известиявчера в 16:01

«Известия» сообщили о пятикратном росте ущерба природе РФ от нефтепродуктов в 2018 году

ТАССвчера в 23:47

В России ущерб экологии от нефтепродуктов вырос в пять раз. В списке нарушителей — предприятия в УрФО

URA.Ru00:27

«Известия»: ущерб природе России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

Газета.Ru00:46

Ущерб природе России от нефтепродуктов в 2018-м вырос в пять раз

News.ru00:27

Ущерб природе от нефтяных загрязнений увеличился в пять раз

Красная весна01:02

Ущерб от загрязнения нефтепродуктами в России возрос за год в пять раз

Реальное время01:00
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Происшествия

Дочь экс-директора разведки США арестована за убийство

Российская газета вчера в 17:36
Политика

Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:37
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В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи

По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.
RuNews24.ru 14 февраля в 05:17
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ

Газета.Ru вчера в 22:41
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Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 14 февраля в 07:44
Футбол

Оуэн спрогнозировал результат матча «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн в общении с BetVictor поделился мнением о предстоящем матче «Астон Вилла» – «Тоттенхэм».
Soccer.ru 00:51
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

Газета.Ru вчера в 06:36
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Биатлон

Российских биатлонистов Устюгова и Слепцову поймали на допинге

Online47.ru вчера в 06:51
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Экономика

Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям

Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
КузПресс вчера в 20:00
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" на выезде проиграли "Аризона Койотис" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:49
Футбол

Мане: победа в АПЛ была целью «Ливерпуля» с самого начала

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал матч 26-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (1:0). Напомним, сенегальский хавбек стал автором единственного гола встречи.
Чемпионат 01:18
Единоборства

Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC

Польский боец ММА Ян Блахович нокаутировал американца Кори Андерсона и стал претендентом на чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, которым владеет Джон Джонс.
Российская газета 01:16
Армия и оружие

Момент уничтожения истребителя саудовских ВВС сняли на видео

РЕН ТВ вчера в 17:19
Политика

Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии

В беседе с журналистами турецкий лидер рассказал о некой фотографии, на которой в одном помещении запечатлены Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 12:17
Авто

Nissan отчитался о квартальном убытке

Чистый убыток Nissan Motor по итогам III финансового квартала (октябрь-декабрь 2019 года) составил 26,1 млрд иен.
Движок 14 февраля в 02:12
Армия и оружие

Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Avia.pro вчера в 21:49
Политика

Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»

Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Газета.Ru вчера в 21:37
Здоровье

Врач рассказала о связи ожирения с преждевременной смертью

Ожирение может стать причиной заболеваний, ведущих к преждевременной смерти, заявила врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
РИА Новости вчера в 11:34
Политика

Чавушоглу поделился впечатлениями от переговоров с Лавровым по Идлибу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в эту субботу прошли в позитивной атмосфере, в частности стороны обсудили ситуацию в Идлибе.
Народные новости вчера в 10:46
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

РБК вчера в 23:48
Космос

Ученые пытаются объяснить загадочные радиоволновые сигналы из Космоса

Алтапресс 13 февраля в 11:51
Культура

Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»

Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".
Народные новости вчера в 18:24
Общество

Костромской губернатор назвал вещь страшнее коррупции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией.
РБК 00:36
Здоровье

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения.
Газета.Ru вчера в 19:33
Хоккей

«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»

Чемпионат вчера в 11:17
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