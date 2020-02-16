Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия». Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.

с чего всё началось

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия».

Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Кино В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Общество Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.

Единоборства Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC Польский боец ММА Ян Блахович нокаутировал американца Кори Андерсона и стал претендентом на чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, которым владеет Джон Джонс.

Политика Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии В беседе с журналистами турецкий лидер рассказал о некой фотографии, на которой в одном помещении запечатлены Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.

Авто Nissan отчитался о квартальном убытке Чистый убыток Nissan Motor по итогам III финансового квартала (октябрь-декабрь 2019 года) составил 26,1 млрд иен.

Армия и оружие Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.

Политика Чавушоглу поделился впечатлениями от переговоров с Лавровым по Идлибу Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в эту субботу прошли в позитивной атмосфере, в частности стороны обсудили ситуацию в Идлибе.