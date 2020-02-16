Экономика

ИзвестияИзвестияВред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия». Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.
Известиявчера в 16:01

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Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Известиявчера в 16:01

«Известия» сообщили о пятикратном росте ущерба природе РФ от нефтепродуктов в 2018 году

ТАССвчера в 23:47

В России ущерб экологии от нефтепродуктов вырос в пять раз. В списке нарушителей — предприятия в УрФО

URA.Ru00:27

«Известия»: ущерб природе России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

Газета.Ru00:46

«Известия»: в 2018 году в России пятикратно возрос ущерб от загрязнения нефтепродуктами

Коммерсантъ02:58

Ущерб природе России от нефтепродуктов в 2018-м вырос в пять раз

News.ru00:27

Ущерб природе от нефтяных загрязнений увеличился в пять раз

Красная весна01:02
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Два человека скончались в результате авиакатастрофы вертолета Ми-8 на полуострове Ямал, заявили экстренные службы региона.
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В центре Петербурга пожилой мигрант утонул, пытаясь спасти женщину из реки Фонтанки.
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Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что ещё 7 января на заседании постоянного комитета политбюро дал распоряжения по принятию мер профилактики и борьбы с новым коронавирусом.
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FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
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