Общество

News.ruNews.ruУщерб природе России от нефтепродуктов в 2018-м вырос в пять раз

Объём ущерба окружающей среде от продуктов нефтяной промышленности увеличился с 1 млрд рублей в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м, говорится в отчёте Министерства природных ресурсов и экологии.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия». Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Известиявчера в 16:01

«Известия» сообщили о пятикратном росте ущерба природе РФ от нефтепродуктов в 2018 году

ТАССвчера в 23:47

В России ущерб экологии от нефтепродуктов вырос в пять раз. В списке нарушителей — предприятия в УрФО

URA.Ru00:27

«Известия»: ущерб природе России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

Газета.Ru00:46

«Известия»: в 2018 году в России пятикратно возрос ущерб от загрязнения нефтепродуктами

Коммерсантъ02:58

Ущерб природе России от нефтепродуктов в 2018-м вырос в пять раз

News.ru00:27

Ущерб природе от нефтяных загрязнений увеличился в пять раз

Красная весна01:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

РИА Новости 03:27
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости вчера в 02:31
Шоу-бизнес

На новом снимке Кристина Асмус раздвинула ноги и высунула язык

Актриса Кристина Асмус старательно напоминает своим подписчикам о том, что в первую очередь она девушка, которую после таких фото явно желает не только её муж Гарик Харламов, но и другие представители мужского пола.
Paparazzi.ru вчера в 16:30
Происшествия

В центре Москвы затопило проезжую часть из-за аварии на водопроводе

РИА Новости 04:14
Общество

Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
BFM.ru вчера в 15:17
Происшествия

Россиянка задохнулась во время конкурса по поеданию пирожных

В Москве 23-летняя местная жительница подавилась пирожным и задохнулась во время конкурса по поеданию кондитерских изделий.
Lenta.ru 03:43
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Общество

Гидрометцентр сообщил о ранней весне

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна на территории Европейской части России ожидается ранняя, передает ТАСС.
Газета.Ru 00:16
Происшествия

Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
BFM.ru 03:36
Происшествия

Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве

Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 04:44
Армия и оружие

Турция перебрасывает войска к границе с Сирией

Эхо Москвы 04:01
Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати впервые показала лицо сына

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Ратмира. Фотография была опубликована в ее Instagram.
Газета.Ru 13 февраля в 10:31
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Общество

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по огранизации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
РБК 04:40
Политика

Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политическая Экспертиза вчера в 07:42
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия

Расстрелявший людей в Калининграде мужчина умер в больнице

63-летний мужчина, открывший стрельбу по людям на улице Профессора Баранова в Калининграде, скончался в больнице.
НТВ вчера в 14:41
Культура

Умер автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов

ТАСС 03:04
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер продолжает издеваться над семьей Шукшиных

Pravda.Ru 03:43
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

Известия 02:12
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову со сцены увели под руки после концерта в Брянске

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Политика

Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт

В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Красная весна 14 февраля в 15:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин с детьми улетел в отпуск без Аллы Пугачевой

Юморист, шоумен Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри отправился в отпуск без супруги – звезды российской эстрады Аллы Пугачевой.
Слово и Дело 01:59
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Армия и оружие

Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»

"Восток" же в распоряжении центрального штаба никогда не состоял, на провокации не поддавался.
КП - Донецк вчера в 08:40
Футбол

Гол Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Рому» в матче Серии А

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Рому».
Чемпионат вчера в 16:39
Культура

Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Политическая Экспертиза вчера в 08:37
Общество

Россияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии

РИА Новости 03:00
Шоу-бизнес

Водянова извинилась перед фанатами за незнание географии

Модель Наталья Водянова в своем Instagram призналась, что плохо разбирается в географии.
ФАН 00:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Федеральный орган исполнительной власти России, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в области обращения с отходами и государственной экологической экспертизы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное