Экономика

ИзвестияИзвестияВред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия».
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Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия». Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.
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«Известия»: в 2018 году в России пятикратно возрос ущерб от загрязнения нефтепродуктами

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Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

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«Известия»: ущерб природе России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

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ТАССвчера в 23:47

Ущерб природе от нефтяных загрязнений увеличился в пять раз

Красная весна01:02
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