Общество

ИзвестияИзвестияВременно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

Источник «Известий» в крупном российском аэропортовом холдинге объяснил, что на первом этапе международные полеты будут выполняться именно из этих городов, которые до полного возобновления авиасообщения станут внутригосударственными хабами.
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с чего всё началось

Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: международные рейсы планируется разрешить выполнять только из шести городов РФ

ТАСС18:41

Международные полеты предлагают разрешить только из шести городов РФ

РЕН ТВ19:05

Международные авиарейсы разрешат выполнять из шести российских городов

Московский Комсомолец18:50

Названы первые города России для запуска международных авиаперелетов

Lenta.ru19:18

Международные полеты разрешат только из шести городов России

URA.Ru17:40

СМИ: На первом этапе полеты за границу разрешат из шести городов

БИЗНЕС Online17:31

Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

Известия17:01
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Футбол

«Локомотив» заинтересован в трансфере защитника «Монако» Жемерсона

Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника "Монако" Жемерсона, сообщает Fanatik.
Газета.Ru 17:52
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Политика

Протестная активность в защиту губернатора Фургала растёт

Ранее Владимир Жириновский заявлял, что 20 июля президент выберет врио губернатора, но пока не ясно, чьё назначение снизит протестную активность.
Право.ру 05:56
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 09:07
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Кино

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Хронометраж фильма «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера увеличится вдвое по сравнению с версией 2017 года.
ИА Красная Весна 16:22
Политика

В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7

Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7).
Известия 19:38
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Происшествия

В Дмитрове арестовали мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка

"На попе синяки, на ноге синяки" В Дмитрове 22-летнего мужчину, обвиняемого в систематическом избиении двухлетнего пасынка на протяжении 18 дней, арестовали на два месяца - до 17 сентября 2020 года.
Газета.Ru 11:50
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
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Общество

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
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Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv 09:19
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Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
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Киберспорт

В Steam продано более 1 млн копий кооперативной игры Sea of Thieves

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Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

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Космос

Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» перенесли на октябрь 2021 года

Новый телескоп предназначен для подробного изучения истории нашей галактики и поиска планет, на которых возможна жизнь.
Телеканал Санкт-Петербург 18 июля в 15:24
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Шоу-бизнес

37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца

A post shared by Barbie (@ nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
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Общество

Ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России — Handelsblatt

В России находится бежавший из Евросоюза бывший топ-менеджер немецкой компании «Wirecard» Ян Марсалек, 20 июля сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
ИА Красная Весна 04:59
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Общество

Историк заявил об украинском происхождении богов

Lenta.ru 19:10
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Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru 19:47
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Кино

Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
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14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

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Штаб Трампа обвинил TikTok в слежке за американцами

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил приложение TikTok в слежке за американцами.
РИА Новости 17:22
Армия и оружие

Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии

ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
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Армия и оружие

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Гусеничные бронемашины Bradley оснастят гибридными двигателями.
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«Лента.ру» запустила сериал об отечественной музыке 90-х

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Общество

В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога

В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Экономика сегодня 18 июля в 03:41
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Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Британские военные потеряли российскую субмарину в Ла-Манше. Об этом сообщает издание Forbes.
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
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Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Росавиации с 14 декабря 2009 года, первый заместитель министра транспорта Российской Федерации с 6 марта 2020 года.
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