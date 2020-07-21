Общество
ИзвестияВременно первые: международные полеты разрешат только из шести городов
Источник «Известий» в крупном российском аэропортовом холдинге объяснил, что на первом этапе международные полеты будут выполняться именно из этих городов, которые до полного возобновления авиасообщения станут внутригосударственными хабами.
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с чего всё началось
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.Известия17:01
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«Локомотив» заинтересован в трансфере защитника «Монако» Жемерсона
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
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Известия 13:16
Политика
Протестная активность в защиту губернатора Фургала растёт
Ранее Владимир Жириновский заявлял, что 20 июля президент выберет врио губернатора, но пока не ясно, чьё назначение снизит протестную активность.
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Кино
Режиссер «Лиги справедливости» рассказал о запредельном хронометраже фильма
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ИА Красная Весна 16:22
Политика
В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7
Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7).
Известия 19:38
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В Дмитрове арестовали мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка
"На попе синяки, на ноге синяки" В Дмитрове 22-летнего мужчину, обвиняемого в систематическом избиении двухлетнего пасынка на протяжении 18 дней, арестовали на два месяца - до 17 сентября 2020 года.
Газета.Ru 11:50
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
Общество
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Космос
Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» перенесли на октябрь 2021 года
Новый телескоп предназначен для подробного изучения истории нашей галактики и поиска планет, на которых возможна жизнь.
Телеканал Санкт-Петербург 18 июля в 15:24
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
A post shared by Barbie (@ nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 13:21
Общество
Ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России — Handelsblatt
В России находится бежавший из Евросоюза бывший топ-менеджер немецкой компании «Wirecard» Ян Марсалек, 20 июля сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
ИА Красная Весна 04:59
Общество
Историк заявил об украинском происхождении богов
Lenta.ru 19:10
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru 19:47
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Кино
Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»
Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
Моя Москва.онлайн 05:33
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград 07:49
Политика
Штаб Трампа обвинил TikTok в слежке за американцами
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил приложение TikTok в слежке за американцами.
РИА Новости 17:22
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости 11:34
Армия и оружие
Гусеничные бронемашины Bradley оснастят гибридными двигателями
Гусеничные бронемашины Bradley оснастят гибридными двигателями.
Дни24 15:00
Культура
«Лента.ру» запустила сериал об отечественной музыке 90-х
ИА InterMedia 16:30
Общество
В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога
В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
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Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Британские военные потеряли российскую субмарину в Ла-Манше. Об этом сообщает издание Forbes.
Военное дело 10:21
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Футбол
Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 15:08