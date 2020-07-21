На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.

с чего всё началось

Источник «Известий» в крупном российском аэропортовом холдинге объяснил, что на первом этапе международные полеты будут выполняться именно из этих городов, которые до полного возобновления авиасообщения станут внутригосударственными хабами.

Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

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