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Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление законодательного собрания.В источнике
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РИА Новости

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, подало в Палату представителей прошение об отставке.
РИА Новостивчера в 14:46
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Коммерсантъ

Правительство на востоке Ливии подало в отставку

Коммерсантъвчера в 15:38
RT на русском

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

RT на русскомвчера в 15:28
Газета.Ru

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Газета.Ruвчера в 14:49
ТАСС

Восточное правительство Ливии подало спикеру парламента прошение об отставке

ТАССвчера в 15:16
Lenta.ru

Временное правительство Ливии подало в отставку

Lenta.ruвчера в 15:16
РБК

Восточное правительство Ливии подало прошение об отставке

РБКвчера в 15:22
РИА Новости

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

РИА Новостивчера в 14:46

Названы первые симптомы рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников назвал ранние признаки рака крови.
РИА Новостивчера в 02:13
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Квят получил предупреждение из-за аварии на Гран-при Тосканы

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще 11 гонщиков получили предупреждения от стюардов за свои действия при аварии на рестарте этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Тосканы, сообщает Motorsport.com.
РИА Новостивчера в 15:14

Ubisoft оцифровала собор Парижской Богоматери и выпустила в виде видеоигры

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ИА Красная Весна11 сентября в 04:01
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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

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REGNUMвчера в 09:08
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CNN: в США полицейского уволили после избиения афроамериканца

Заместителя шерифа полиции округа Клейтон (штат Джорджия) уволили в воскресенье за чрезмерное применение силы в отношении афроамериканца Родерика Уолкера, после того как в социальных сетях распространились кадры его задержания.
ТАСС18:02
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