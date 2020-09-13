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Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление законодательного собрания.В источнике
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РИА Новости

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, подало в Палату представителей прошение об отставке.
РИА Новостивчера в 14:46
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Коммерсантъ

Правительство на востоке Ливии подало в отставку

Коммерсантъвчера в 15:38
RT на русском

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

RT на русскомвчера в 15:28
ТАСС

Восточное правительство Ливии подало спикеру парламента прошение об отставке

ТАССвчера в 15:16
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Восточное правительство Ливии подало прошение об отставке

РБКвчера в 15:22
Lenta.ru

Временное правительство Ливии подало в отставку

Lenta.ruвчера в 15:16
Газета.Ru

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Газета.Ruвчера в 14:49
РИА Новости

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

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