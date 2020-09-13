В «пыточном» изоляторе в Минске почти закончились места

Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы и люди, получившие различные травмы во время задержаний в Минске, жертвами избиений в отделениях милиции и автозаках становились не только мужчины, но также женщины и подростки, а условия содержания людей в «пыточном» изоляторе на Окрестина напоминали наказания для узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.