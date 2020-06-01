Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВременные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
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Власти Москвы оставят временные госпитали минимум на год

Телеканал 360°16:52

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Московский Комсомолец16:49

Власти Москвы сообщили о будущем построенных под COVID-19 госпиталей

РБК16:33

В Москве сохранят временные коронавирусные госпитали на год

Газета.Ru16:43

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Интерфакс16:10

Временные госпитали в Москве оставят на случай второй волны COVID-19

ТВ Центр29 мая в 04:48
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Общество

Семьи начали получать новые выплаты на детей

В России семьи в связи с коронавирусом с 1 июня начали получать три новые выплаты на детей, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:31
132
Энергетика

В преддверии сезона в Крыму подорожал бензин

В Крыму в ближайшее время ожидается скачок цен на бензин и пропан-бутан из-за отсутствия конкуренции у добывающих компаний.
ForPost 12:16
16
Футбол

Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.
Metaratings 14:42
Происшествия

Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда

Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
1
Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
59
Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Следователи, в свою очередь, уточнили, что девочка пропала накануне во время похода на рыбалку со своим отцом.
Известия 07:21
228
Футбол

ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе

Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
RT на русском 11:53
2
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Замана вчера в 18:30
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Финансы

Почему рубль растет, невзирая на кризис

Если в начале марта при стоимости барреля Brent в 50 долларов американская валюта торговалась на уровне 66 рублей, а рублевая стоимость нефти была 3300 рублей, то теперь, при цене Brent в 35 долларов за бочку и стоимости доллара в 70,6 рублей, она находится на отметке 2470 рублей, рассчитал Бабин.
Ридус вчера в 18:40
17
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
64
Общество

В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации

"Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.
РЕН ТВ 16:38
Армия и оружие

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

RT на русском 08:37
7
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС вчера в 17:17
661
Армия и оружие

Донецк проведёт парад Победы в один день с Москвой

Военный парад в честь годовщины Победы пройдёт в ДНР 24 июня. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
ИА Новороссия 16:03
Авто

До премьеры раскрыли внешность BMW 4-Series

Официальный дебют нового BMW 4-Series в кузове купе состоится во вторник, 2 июня.
SpeedMe вчера в 23:31
6
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
155
Единоборства

Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC

Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru вчера в 21:10
Кино

Драма «Текст» стала лучшим фильмом года по версии продюсеров

Драма «Текст» стала лучшим фильмом 2020 года по версии продюсеров. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:58
51
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
10K
Общество

Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США

Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок.
Деловое.ТВ 15:35
2
Игры

Sony рассказала о цене PlayStation 5

4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
87
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Lenta.ru 07:32
401
Авто

Штраф за брошенные автомобили введут в России

По мнению автовладельцев, формулировка, предложенная в Кодексе, неоднозначна, поскольку штраф за вышеуказанное состояние авто могут получить даже автовладельцы, пострадавшие от рук хулиганов, не говоря уже о машинах, попавших в дорожно-транспортные происшествия.
Smolnarod.ru 01:55
187
Авто

В интернете продемонстрировали новый Toyota Hilux

Как отметили в японской компании, что Toyota Hilux 2020 года обзаведётся новым мотором объёмом 2,8 литра и пересмотренной геометрией подвески.
CarsWeek.ru 05:19
1
Шоу-бизнес

Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

РЕН ТВ вчера в 20:23
7
Здоровье

Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
194
Общество

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
431
Игры

GFN.RU продлила бесплатный доступ к GeForce Now в России до конца лета

Благодаря сотрудничеству NVIDIA с промышленно-финансовой группой «САФМАР» в октябре прошлого года состоялся запуск технологии потоковых игр GeForce Now в России на сайте GFN.ru.
3DNews 10:02
1
Общество

В Нью-Йорке ввели комендантский час

Власти приняли решение ввести комендантский час в Нью-Йорке, в котором проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, говорится в сообщении пресс-службы губернатора штата Нью-Йорк.
РИА Новости 16:21
1
Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
30
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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