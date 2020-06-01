Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВременные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Московский Комсомолец16:49

Ракова сообщила, что временные госпитали в Москве законсервируют на год

News.ru18:07

Власти Москвы оставят временные госпитали минимум на год

Телеканал 360°16:52

Временные госпитали в Москве хотят сохранить на год

АБН18:25

В Москве сохранят временные коронавирусные госпитали на год

Газета.Ru16:43

Власти Москвы сообщили о будущем построенных под COVID-19 госпиталей

РБК16:33

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Интерфакс16:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
1,1K
Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru 12:26
116
Политика

Кадыров требует от властей США прекратить насилие

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал американские власти прекратить насилие в отношении градан.
Rusvesna.su 17:52
4
Политика

Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
41
Армия и оружие

ВВС РФ приобретут 34 новых истребителя-бомбардировщика Су-34

Партия новейших самолетов Су-34 станет третьей в ВВС РФ.
Политическая Экспертиза 14:03
1
Авто

Назвали российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Автосалоны KIA сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed российского производства.
32CARS.ru 08:53
52
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
155
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
991
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии

Lenta.ru 08:32
1
Авто

ZF закрыл сделку по приобретению WABCO

Движок 03:38
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
6K
Политика

Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма

Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 16:58
Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform 06:46
14
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).
Lenta.ru 17:40
152
Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости 05:24
1
Космос

Спутник связи «Экспресс-АМ6» частично вышел из строя

Агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы с сайта государственных закупок, сообщило, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ6» перестал функционировать более чем на треть из-за полного выхода из строя системы охлаждения.
Военное дело 08:08
3
Общество

В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте.
Известия 17:51
7
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС вчера в 17:17
661
Армия и оружие

Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной

Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20
20
Музыка

Брянцев приглашают на кастинги шоу «Голос»

БрянскToday 03:29
2
Наука

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com вчера в 09:22
18
Здоровье

Российские медучреждения не страдают от дефицита средств защиты

В Минздраве России сообщили, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях страны не наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты, а скорее заметен даже рост запасов.
Газета.Ru 17:42
Общество

Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет»

Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram.
ИА Порт Амур 02:16
7
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
3
Политика

Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков

Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
6
Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom вчера в 13:21
96
Происшествия

Мирзиёев и Жээнбеков обсудили конфликт на узбекско-киргизской границе

ИнфоШОС 12:42
12
Армия и оружие

В столицу Соединенных Штатов вошли войска

В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.
Экспресс газета 18:26
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
5K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное