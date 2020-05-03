Коронавирус
Коммерсантъ Санкт-ПетербургВременный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Во временный госпиталь на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове из других стационаров переведены на лечение 24 пациента с легкой формой коронавирусной инфекции.
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Общество
Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС
Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен.
Известия 12:23
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Кино
Фильм «Мстители 4» получил главную премию Kids` Choice Awards
Экранизация комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" получила главную награду Kids` Choice Awards 2020 в номинации "любимый фильм".
Kinonews.ru 04:16
Общество
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ вчера в 14:43
Общество
Уткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников
Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.
ProstoProSport вчера в 23:08
Общество
В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом
35 пациентов скончались в медучреждениях Москвы от осложнений, вызванных COVID-19.
Российская газета 16:10
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ
При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
BFM.ru вчера в 07:10
Технологии
«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц
Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ вчера в 13:12
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
BFM.ru вчера в 18:31
Экономика
Борьба с безработицей любой ценой выйдет России боком
Люди в России сели дома на карантин, лишились половины или даже большей части своего дохода, но они не могут обратиться за пособием, потому что официально они не являются безработными.
Profinance.ru 15:35
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта приняла участие в волонтерской работе
Кейт Миддлтон снова поделилась новыми фотографиями дочери Шарлотты. instagram.com / kensingtonroyal Известно, что фотографии сделаны самой герцогиней в апреле, в поместье Сандрингем, в то время, когда вся семья участвовала в сборе вещей и доставке продуктов одиноким пенсионерам, живущим поблизости с их загородным домом Анмер-Холлом в Норфолке, где вся семья была изолирована в условиях карантина.
SM News 04:21
Политика
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости 16:58
Происшествия
В Калининграде мотоциклист погиб при ударе в «Ауди»
Русский Запад 15:03
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
Космос
Virgin Galactic впервые испытала новый космолет
Первый полет космолета Unity завершился успешно, сообщили представители компании Virgin, отметившие также, что испытания продолжатся несмотря на сложную ситуацию, вызванную коронавирусом.
Faktom вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская выиграла в проекте «Последний герой»
Многим зрителям не понравился такой результат. Зрители шоу в Интернете отмечали, что Ангарская не была сильнейшим участником.
RuNews24.ru 07:34
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
За сутки в Турции выявили более 1600 заразившихся коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:28
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Гаджеты
Видеокарты от Nvidia начали дешеветь на фоне скорой презентации Ampere
Предположительно производители карт избавляются от пока еще «свежих» карт, так как уже совсем скоро, 14 мая, должно быть презентовано новое решение от Nvidia – графические чипы Ampere, которые станут основой для карт 3000-й серии.
Faktom 13:13
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна 13:39
Культура
Какими были и какими стали дети из сериала Великолепный век
Красивые актеры и актрисы в шикарных нарядах просто завораживают, но помимо взрослых актеров там также снимались и дети.
SM News 01 мая в 02:38
Финансы
Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму
Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 07:04
Экономика
В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу
Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд.
RT на русском 11:10
Авто
Citroen готовит новый кросс-седан C3L
Сообщается, что новый Citroen C3L получит увеличенный дорожный просвет, размер которого пока не уточняется, и защитный обвес на кузове: пороги, накладки на колёсные арки и бамперы.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 01 мая в 03:12
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32