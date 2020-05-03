Во временный госпиталь на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове из других стационаров переведены на лечение 24 пациента с легкой формой коронавирусной инфекции.

Общество Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен.

Здоровье Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко. 317

Экономика Борьба с безработицей любой ценой выйдет России боком Люди в России сели дома на карантин, лишились половины или даже большей части своего дохода, но они не могут обратиться за пособием, потому что официально они не являются безработными.

Шоу-бизнес Принцесса Шарлотта приняла участие в волонтерской работе Кейт Миддлтон снова поделилась новыми фотографиями дочери Шарлотты. instagram.com / kensingtonroyal Известно, что фотографии сделаны самой герцогиней в апреле, в поместье Сандрингем, в то время, когда вся семья участвовала в сборе вещей и доставке продуктов одиноким пенсионерам, живущим поблизости с их загородным домом Анмер-Холлом в Норфолке, где вся семья была изолирована в условиях карантина. 1

Политика Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии. 132

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 274

Космос Virgin Galactic впервые испытала новый космолет Первый полет космолета Unity завершился успешно, сообщили представители компании Virgin, отметившие также, что испытания продолжатся несмотря на сложную ситуацию, вызванную коронавирусом. 12

Общество Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 762

Финансы Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. 260

Гаджеты Видеокарты от Nvidia начали дешеветь на фоне скорой презентации Ampere Предположительно производители карт избавляются от пока еще «свежих» карт, так как уже совсем скоро, 14 мая, должно быть презентовано новое решение от Nvidia – графические чипы Ampere, которые станут основой для карт 3000-й серии. 7

Наука Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.

Культура Какими были и какими стали дети из сериала Великолепный век Красивые актеры и актрисы в шикарных нарядах просто завораживают, но помимо взрослых актеров там также снимались и дети.