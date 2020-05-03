Коронавирус
Коммерсантъ Санкт-ПетербургВременный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Во временный госпиталь на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове из других стационаров переведены на лечение 24 пациента с легкой формой коронавирусной инфекции.
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Во временном госпитале в «Ленэкспо» лежат 24 пациента с легкой формой COVID-19
Телеканал Санкт-Петербург06:06
Во временный госпиталь в «Ленэкспо» поступили 24 пациента с легкой формой коронавируса
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