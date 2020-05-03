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Политика Мэр Черкасс пригрозил Зеленскому «сопротивлением» Киев, 2 мая 2020, 16:03 — REGNUM Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город окажет «сопротивление», если центральные власти страны вновь введут карантинные ограничения. 4

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