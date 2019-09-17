с чего всё началось

«Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

Дипломата КНДР вызовут в МИД России из-за инцидента с пограничниками

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