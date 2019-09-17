Происшествия

RT на русскомRT на русскомДипломата КНДР вызовут в МИД России из-за инцидента с пограничниками

«Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.
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Как отмечается в сообщении
 российского внешнеполитического ведомства, северокорейскому дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с инцидентом, а также было заявлено, что российская сторона "предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия" и требует от КНДР "принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов".
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