Перенос налогов к уплате составил 217 млрд. руб. Судя по словам Андрея Белоусова, эти результаты – еще не худшее, с чем придется столкнуться российской экономике.

Временный премьер Белоусов: Не думал, что все настолько плохо

Экономика Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости.

Политика Саакашвили назвал свое назначение «неординарным шагом» Зеленского РИА Новости Бывший президент Грузии и экс - губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который ранее был назначен на Украине на пост главы исполнительного комитета реформ, назвал свое назначение "неординарным шагом" со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Общество В Подмосковье продлили режим ограничений Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта. 268

Футбол Копенгаген подтвердил, что готов провести Евро-2020 Пресс-служба Датского футбольного союза подтвердила, что Копенгаген готов провести игры Евро-2020 в 2021 году.

Происшествия Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения Создателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщается на сайте управления МВД России по Москве. 445

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 690

Здоровье Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы. 140

Происшествия В США убили ученого, изучавшего коронавирус Коллеги убитого ученого рассказали, что он «стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом». 230

Политика МИД: Чехия примет меры по усилению безопасности своих дипломатов в РФ Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в России после того, как перед зданиями ее диппредставительств прошли акции протеста против сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. 1,2K

Общество Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона. 66

Здоровье Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус. 93

Футбол Сиссе хочет вернуться в футбол, чтобы забить 100-й гол Хочу вернуться в Лигу 1, чтобы забить 100 голов. Если клуб примет меня, я могу забить их через 2 или 3 месяца.

Экономика Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция». 51

Армия и оружие Разведку у границ России вели 24 иностранных летательных аппарата Москва, 8 мая 2020, 04:08 — REGNUM На прошедшей неделе 24 летательных аппарата иностранных государств (19 самолётов-разведчиков и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 886

Политика Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией. 34

Культура Российские телеканалы 9 мая покажут запись Парада Победы 1945 года Российские телеканалы 9 мая впервые покажут полную запись первого Парада Победы, состоявшегося летом 1945 года, передает ТАСС.

Киберспорт S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться» Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.