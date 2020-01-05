Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.

Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

Происшествия Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа самолета компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который разбился после вылета из аэропорта Тегерана.

Политика Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.

Технологии Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.

Общество В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова опубликовала фото на шесте Ходченкова рассказала, что когда-то очень удивилась наличию занятий на пилоне и что танцы на шесте – очень сложный спорт, требующий хорошего контроля над своим телом.

Политика В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.

Футбол Черышев заинтересовал китайский клуб 29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.

Общество В Роскачестве назвали самые качественные российские товары Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.

Политика Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.