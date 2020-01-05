Экономика
Вести.RuВремя делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
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Наука
Создан прототип ускорителя частиц на чипе
Происшествия
Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа самолета компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который разбился после вылета из аэропорта Тегерана.
Политика
Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Армия и оружие
В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан
Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Происшествия
В Москве таксист избил подростка
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Культура
CW продлил на следующие сезоны «Ривердейл», «Наследие», «Флэша» и еще 10 сериалов
Телеканал CW порадовал фанатов сразу тринадцати сериалов новостью о выходе новых сезонов.
Происшествия
Задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку.
Происшествия
Сына Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Армия и оружие
Иран предупредил Ирак об ударах по базам США
Власти Ирака подтвердили информацию, что Иран предупредил их о ракетных ударах по военным базам США.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова опубликовала фото на шесте
Ходченкова рассказала, что когда-то очень удивилась наличию занятий на пилоне и что танцы на шесте – очень сложный спорт, требующий хорошего контроля над своим телом.
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Политика
В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
Футбол
Черышев заинтересовал китайский клуб
29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
Происшествия
Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Армия и оружие
В Израиле ответили на угрозы Ирана
Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Политика
Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Происшествия
Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Словакии может перейти в клуб РПЛ
Недвижимость
В Уфе изменились цены на «вторичку»
Подешевела такая недвижимость больше всего в Ростове-на-Дону – цены упали на 0,27%.Напомним, по всей Башкирии цены на «вторичку» тоже повысились.О том, чего ждать от рынка недвижимости в Уфе, можно прочитать в материале UfacityNews.ru.
Происшествия
В Твери скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа
Фото: News 69 Стало известно, что женщина, в чьей квартире в Твери взорвался газ, скончалась от полученных травм.