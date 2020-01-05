Экономика

Вести.RuВести.RuВремя делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
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Ставки по ипотеке в России в 2020 году снизятся до 7-8%

Nur24.ru05 января в 02:24

С новой ставкой: какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м

Известия06 января в 16:01

Финансовый аналитик спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России

URA.Ru05 января в 08:30

Чего ожидать: тенденции в сфере недвижимости 2020

Pravda.Ru05 января в 05:42

До 7-8% могут упасть ставки по ипотеке в 2020 году

Курьер. Среда. Бердск05 января в 02:57

Ипотечный маневр: как быстрее выплатить кредит за квартиру

РБК05 января в 02:38

Банки продолжат манить россиян низкими ставками по ипотеке

News.ru01:37
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Происшествия

СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Телеканал 360° 03:10
Армия и оружие

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не оставит без ответа убийство США главы иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.
Газета.Ru 03:39
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Политика

Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина

Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 05:59
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Происшествия

В Москве водитель такси избил подростка, сообщили СМИ

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 04:55
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Футбол

Эмери намерен вернуться в чемпионат Испании

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что хочет вернуться в испанский чемпионат.
Чемпионат 03:41
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
РИА Новости 06:14
Шоу-бизнес

«Лепешка выпала»: Волочкову в купальнике подняли на смех

Анастасия Волочкова показала новый купальник. Поклонники отметили, что балерина выбрала костюм не по размеру.
Дни.ру вчера в 03:01
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова опубликовала фото на шесте

Ходченкова рассказала, что когда-то очень удивилась наличию занятий на пилоне и что танцы на шесте – очень сложный спорт, требующий хорошего контроля над своим телом.
ИнфоСМИ 05:24
Происшествия

СК завершил расследование дела о «пире» Цеповяза в колонии

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима по Амурской области, в которой содержался осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз.
Вести.Ru 05:48
Общество

Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
РБК 06 января в 10:29
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
Армия и оружие

Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны

Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
РБК 06:04
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле

Известия 06:01
Армия и оружие

При атаке на военные базы США в Ираке могли погибнуть 80 человек

BFM.ru 00:43
Политика

Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

ТВ Центр 05:06
Армия и оружие

В Израиле ответили на угрозы Ирана

Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Lenta.ru 04:09
Армия и оружие

В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан

Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Известия 06:20
Армия и оружие

Названа цель ракетного удара Ирана по базе США в Ираке

Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:02
Хоккей

Панарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ, проведя на 93 матча меньше

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо».
Sports.ru 03:29
Происшествия

Фото: Житель Петербурга два года хранил на балконе мумию

Житель Петербурга более двух лет хранил на балконе своей квартиры мумию.
Пятый канал 04:48
Технологии

Sony назвала особенности PS5 и показала логотип новой приставки

Японская корпорация Sony представила логотип новой игровой приставки PlayStation 5. Во время презентации президент игрового подразделения компании Джим Райан рассказал об особенностях нового устройства.
Телеканал 360° вчера в 04:12
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Футбол

Сигурдссон ушел из «Ростова» из-за проблем с алкоголем

Руководителей клуба не устроила дисциплина 33-летнего футболиста. Сообщается, что Сигурдссон злоупотреблял алкоголем.
ГЛАС.RU 06:40
Гаджеты

Появились первые тесты десятиядерного процессора Intel на новом сокете

Компания Intel пока не представила настольные процессоры Comet Lake.
iXBT.com 03:18
Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 06:27
Гаджеты

Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой

Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
Rusargument 05 января в 06:49
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