Экономика

Вести.RuВести.RuВремя делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
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Банки продолжат манить россиян низкими ставками по ипотеке

News.ru01:37

Ставки по ипотеке в России в 2020 году снизятся до 7-8%

Nur24.ru05 января в 02:24

Финансовый аналитик спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России

URA.Ru05 января в 08:30

Чего ожидать: тенденции в сфере недвижимости 2020

Pravda.Ru05 января в 05:42

До 7-8% могут упасть ставки по ипотеке в 2020 году

Курьер. Среда. Бердск05 января в 02:57

Ипотечный маневр: как быстрее выплатить кредит за квартиру

РБК05 января в 02:38

С новой ставкой: какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м

Известия06 января в 16:01
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Армия и оружие

Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана

Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.
Lenta.ru 02:09
Происшествия

Названа предварительная причина крушения украинского Boeing в Иране

ТК Звезда вчера в 23:17
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 06 января в 16:30
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Армия и оружие

Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Lenta.ru вчера в 20:15
Кино

Драконы, андроиды, Ватикан: 15 лучших сериалов 2010-х для праздников

При помощи растяжимого художественного формата Соррентино организовал 10-часовое путешествие не только в бесценные для мировой культуры недра Ватикана, но и в религиозное мышление, вынужденное постоянно вступать в борьбу с рациональной, прогрессивной и прагматичной реальностью.
РБК 05 января в 04:30
Политика

Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям

Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Известия вчера в 16:05
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Авто

На ЗАЗ начнут выпуск автомобилей Lada

На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное отверточное производство автомобилей LADA Largus.
Автоновости дня 06 января в 07:22
Гаджеты

OnePlus показала смартфон Concept One с невидимой камерой

OnePlus показала концептуальный смартфон под названием Concept One. Презентация состоялась на выставке CES 2020.
The GEEK вчера в 19:35
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru вчера в 03:22
Экономика

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Российская газета 06 января в 03:51
Происшествия

Большинство погибших во время крушения самолета в Тегеране — граждане Ирана

Новостной фронт 01:42
Футбол

«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Metaratings вчера в 03:00
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости вчера в 09:01
Футбол

Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России

Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
RT на русском вчера в 15:23
Наука

Борьба с гемофилией

Среди первых новостей 2020 года оказалось и сообщение о прогрессе в борьбе с гемофилией.
Полит.ру 06 января в 09:28
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами

Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Shraibikus News 06 января в 12:56
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения

Доктор Александр Мясников рассказал о пяти популярных у россиян бесполезных народных методов лечения.
Твой Континент 05 января в 13:58
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
ТАСС вчера в 16:01
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Армия и оружие

Иран назвал удары по базам США мерой самообороны

Ракетные удары по американским военным базам США в Ираке являются мерой самообороны. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Российская газета 01:41
Происшествия

Эксперт сомневается, что украинский самолет в Тегеране мог быть сбит

"Думаю, вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива", — сказал Галенко.
ПРАЙМ 01:11
Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
РБК вчера в 13:05
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
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