Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.

Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

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Политика Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

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