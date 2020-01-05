Экономика
Вести.RuВремя делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
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Армия и оружие
Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана
Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.
Происшествия
Названа предварительная причина крушения украинского Boeing в Иране
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Армия и оружие
Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Кино
Драконы, андроиды, Ватикан: 15 лучших сериалов 2010-х для праздников
При помощи растяжимого художественного формата Соррентино организовал 10-часовое путешествие не только в бесценные для мировой культуры недра Ватикана, но и в религиозное мышление, вынужденное постоянно вступать в борьбу с рациональной, прогрессивной и прагматичной реальностью.
Политика
Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям
Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Авто
На ЗАЗ начнут выпуск автомобилей Lada
На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное отверточное производство автомобилей LADA Largus.
Гаджеты
OnePlus показала смартфон Concept One с невидимой камерой
OnePlus показала концептуальный смартфон под названием Concept One. Презентация состоялась на выставке CES 2020.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Происшествия
Большинство погибших во время крушения самолета в Тегеране — граждане Ирана
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Футбол
Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России
Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
Наука
Борьба с гемофилией
Среди первых новостей 2020 года оказалось и сообщение о прогрессе в борьбе с гемофилией.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения
Доктор Александр Мясников рассказал о пяти популярных у россиян бесполезных народных методов лечения.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Политика
Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Армия и оружие
Иран назвал удары по базам США мерой самообороны
Ракетные удары по американским военным базам США в Ираке являются мерой самообороны. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Происшествия
Эксперт сомневается, что украинский самолет в Тегеране мог быть сбит
"Думаю, вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива", — сказал Галенко.
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
Армия и оружие
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком
Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.