Экономика

Вести.RuВести.RuВремя делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
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Что ждёт рынок недвижимости в 2020 году

News.ruвчера в 01:00

С новой ставкой: какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м

Известия06 января в 16:01

Ставки по ипотеке в России в 2020 году снизятся до 7-8%

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Чего ожидать: тенденции в сфере недвижимости 2020

Pravda.Ru05 января в 05:42

До 7-8% могут упасть ставки по ипотеке в 2020 году

Курьер. Среда. Бердск05 января в 02:57

Ипотечный маневр: как быстрее выплатить кредит за квартиру

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Финансовый аналитик спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России

URA.Ru05 января в 08:30
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Армия и оружие

Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке

Находящаяся на западе Ирака военно-воздушная база США (Айн аль-Асад) подверглась ракетной атаке.
Российская газета вчера в 18:40
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В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

Посольство России в Тегеране выясняет, были ли граждане РФ на разбившемся украинском пассажирском лайнере, сообщил РИА Новости атташе посольства Андрей Ганенко.
BFM.ru 00:27
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости вчера в 18:48
Общество

Определен самый популярный телеканал в России по итогам года

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
Армия и оружие

«Мученик Сулеймани»: КСИР рассказал об операции по атаке объектов США

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что операция, в ходе которой были атакованы военные базы в Ираке, используемые американцами, носила название «Мученик Сулеймани».
News.ru вчера в 20:00
Армия и оружие

Самолеты ВВС Ирана были подняты в воздух после атаки баз США в Ираке

Самолеты Военно-воздушных сил Ирана были подняты в воздух после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке.
iReactor вчера в 20:21
Хоккей

«Барыс» вырвал победу в концовке матча против «Авангарда»

«Барыс» из Нур-Султана в гостях выиграл у омского «Авангарда» 6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна 06 января в 18:38
Гаджеты

Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном

Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM вчера в 02:53
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 05 января в 08:21
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»

Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Профиль вчера в 14:31
Политика

Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Президент РФ побывал в Сирии, где у него состоялась встреча с сирийским коллегой Башаром Асадом.
ТК Звезда вчера в 16:38
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

Вести.Ru 00:25
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
РИА Новости вчера в 11:26
Армия и оружие

Военную базу США в Кении атаковали боевики

Исламские боевики атаковали военно-морскую базу США в Кении.
Общественная служба новостей 05 января в 05:43
Происшествия

Пропавшего в Ижевске ребенка нашли в заброшенном доме

В Ижевске пропавший сутки назад мальчик обнаружен живым в заброшенном здании, сообщили 7 января в следственном управлении СК по Удмуртии.
Известия вчера в 16:46
Футбол

«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Metaratings вчера в 03:00
Культура

Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru вчера в 12:42
Здоровье

Диетолог назвала продукты для борьбы с раком желудка

UfacityNews.ru вчера в 04:16
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM вчера в 00:15
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Наука

Патент недели: новый способ бурения скважин

Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Популярная механика 04 января в 19:01
Армия и оружие

Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
Газета.Ru вчера в 21:24
Футбол

Экс-игрок сборной России вступил в воронежский «Факел»

Блокнот Воронеж вчера в 07:25
Армия и оружие

В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25

Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Красная весна 06 января в 10:24
Общество

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
ТАСС вчера в 05:45
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru вчера в 18:11
Происшествия

В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости 06 января в 07:21
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