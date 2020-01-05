Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.

Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

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Происшествия Пропавшего в Ижевске ребенка нашли в заброшенном доме В Ижевске пропавший сутки назад мальчик обнаружен живым в заброшенном здании, сообщили 7 января в следственном управлении СК по Удмуртии.