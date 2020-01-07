Экономика

Вести.RuВести.RuВремя делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
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Что ждёт рынок недвижимости в 2020 году

News.ru01:00

Ипотечный маневр: как быстрее выплатить кредит за квартиру

РБК05 января в 02:38

Финансовый аналитик спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России

URA.Ru05 января в 08:30

Чего ожидать: тенденции в сфере недвижимости 2020

Pravda.Ru05 января в 05:42

До 7-8% могут упасть ставки по ипотеке в 2020 году

Курьер. Среда. Бердск05 января в 02:57

С новой ставкой: какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м

Известиявчера в 16:01

Ставки по ипотеке в России в 2020 году снизятся до 7-8%

Nur24.ru05 января в 02:24
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Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета вчера в 20:42
Политика

Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака

Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:09
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Армия и оружие

Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
Lenta.ru 19:53
Автоспорт

Машина с россиянином загорелась на ралли «Дакар»

Вестник Кавказа 07:19
Общество

Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы

Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники.
РИА Новости 17:38
Футбол

Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»

По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Чемпионат 05:30
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала дом в Майами

Самойлова показала просторный дом, в котором теперь будет жить звездная семья: апартаменты в светлых тонах с панорамными окнами, собственными гаражом и бассейном.
StarHit.ru вчера в 06:00
Происшествия

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 13:47
Армия и оружие

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

РИА Новости 07:35
Хоккей

Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ

Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
RT на русском 14:34
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Политика

В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана

Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
REGNUM 15:21
Армия и оружие

КСИР начал операцию «Мученик Сулеймани» против США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против американских военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru 19:43
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
RT на русском вчера в 22:44
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости 18:48
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета 17:25
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Вести.Ru 17:35
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество

Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 40 человек

РИА Новости 07:15
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК вчера в 07:10
Наука

Мучные черви помогут безопасно решить проблему пластмассовых отходов

Американские биологи заявили, что мучные черви помогут решить безопасно проблему отходов из пластмассы.
МедиаПоток 05 января в 05:32
Здоровье

Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО

Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
Известия 05 января в 21:34
Гаджеты

Революционный телевизор LG оценили в 60 000 долларов

iXBT.com 06:52
Космос

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
РЕН ТВ вчера в 11:33
Наука

Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении

В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Piter.tv 07:14
Общество

Определен самый популярный телеканал в России по итогам года

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК 08:15
Политика

Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией

Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Взгляд.ру 10:22
Кино

Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей

Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
РИА Новости 01:45
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