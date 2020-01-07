Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.

Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

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Происшествия В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Политика Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.

Политика В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.

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