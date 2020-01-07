Экономика
Вести.RuВремя делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
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Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Политика
Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака
Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Армия и оружие
Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
Автоспорт
Машина с россиянином загорелась на ралли «Дакар»
Общество
Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы
Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала дом в Майами
Самойлова показала просторный дом, в котором теперь будет жить звездная семья: апартаменты в светлых тонах с панорамными окнами, собственными гаражом и бассейном.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Хоккей
Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ
Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Политика
В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана
Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
Армия и оружие
КСИР начал операцию «Мученик Сулеймани» против США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против американских военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Наука
Мучные черви помогут безопасно решить проблему пластмассовых отходов
Американские биологи заявили, что мучные черви помогут решить безопасно проблему отходов из пластмассы.
Здоровье
Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО
Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
Космос
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»
Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
Наука
Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении
В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Политика
Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией
Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Кино
Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей
Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.