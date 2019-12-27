Россия за последнее время заняла "уверенную нишу по поставкам сжиженного природного газа в Европу". Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Время первых: как Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

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