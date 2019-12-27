Энергетика
BaltNews.eeВремя первых: как Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Россия за последнее время заняла "уверенную нишу по поставкам сжиженного природного газа в Европу". Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава Минэнерго Александр Новак.
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«Подхрюкивающие сателлиты» США предпочли российский СПГ, пишет эксперт
Sputnik Литва25 декабря в 23:30
Минэнерго РФ не видит опасности конкуренции СПГ «Новатэка» с газом «Газпрома» в Европе
ТАСС25 декабря в 16:47
Австралийская компания с 2021 года будет поставлять концерну Uniper СПГ
Агентство нефтегазовой информации24 декабря в 03:56
Россия оставила США далеко позади по поставкам СПГ в Европу, причем за счет всего одного завода
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