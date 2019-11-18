Лучше меньше ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22:00. Это следует из писем организации, которые направлены в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.

с чего всё началось

Минздрав инициативу поддерживает. На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9–14 процентов, особенно среди молодежи.

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах. С соответствующей инициативой выступил "Общероссийский народный фронт" (ОНФ), сообщает газета "Известия". Общественники предлагают запретить торговлю спиртным после 22 часов.

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

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