Общество

Вести.RuВести.RuВремя продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах. С соответствующей инициативой выступил "Общероссийский народный фронт" (ОНФ), сообщает газета "Известия". Общественники предлагают запретить торговлю спиртным после 22 часов.
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Николай Говорин
Минздрав инициативу поддерживает. На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9–14 процентов, особенно среди молодежи.
— Николай Говорин, российский общественный деятельМосква 24 03:00
с чего всё началось

От часу не легче: кабмину предложили сократить время продажи спиртного

Лучше меньше ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22:00. Это следует из писем организации, которые направлены в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.
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