Общество

Вести.RuВести.RuВремя продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах. С соответствующей инициативой выступил "Общероссийский народный фронт" (ОНФ), сообщает газета "Известия". Общественники предлагают запретить торговлю спиртным после 22 часов.
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Николай Говорин
Минздрав инициативу поддерживает. На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9–14 процентов, особенно среди молодежи.
— Николай Говорин, российский общественный деятельМосква 24 03:00
с чего всё началось

От часу не легче: кабмину предложили сократить время продажи спиртного

Лучше меньше ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22:00. Это следует из писем организации, которые направлены в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперты оценили инициативу ОНФ о сокращении времени продажи алкоголя

РБК02:51

В Минздраве поддержали сокращение времени продажи алкоголя в России

Газета.Ru03:41

«Известия»: ОНФ предложил сократить время продажи алкоголя на час

ТАССвчера в 19:24

Минздрав рассмотрит идею продавать алкоголь до 22 часов

Известия02:22

СМИ: в России предложили сократить время продажи алкоголя

РИА Новостивчера в 20:17

В России хотят запретить продажу алкоголя после 22.00

Комсомольская правда02:09

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Lenta.ruвчера в 17:55
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Общество

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Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

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Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

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Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
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Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе

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Происшествия

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В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина

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Чемезов сообщил о начале производства С-400 для Индии

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ЕС заявил о готовности упростить визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза огласил решение о готовности подписать соглашение относительно упрощения визового режима с Белоруссией, текст постановления опубликован в официальном журнале ЕС.
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