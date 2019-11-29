Общество

ИзвестияИзвестияВремя продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей. Соответствующее письмо направлено в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед.
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Когда часы 12 пьют: время продажи отечественного вина предложили увеличить

Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Она направила письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации.
Известиявчера в 16:01

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Россиянам разрешат покупать вино до полуночи

URA.Ruвчера в 19:12

В России предложили увеличить время продажи отечественного вина

РБКвчера в 21:14

«Известия»: АКОРТ предложила продлить продажу российского вина до полуночи

ТАССвчера в 19:43

Российские вина хотят продавать на час дольше других спиртных напитков

РЕН ТВ00:03

Время продажи вина предлагают продлить до полуночи

Московский Комсомолецвчера в 18:21

Россиянам захотели продавать вино до полуночи

Lenta.ruвчера в 18:03

Когда часы 12 пьют: время продажи отечественного вина предложили увеличить

Известиявчера в 16:01
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Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

REGNUM вчера в 02:15
Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Актуальные Новости 26 ноября в 12:36
Общество

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Интерфакс вчера в 23:51
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС 27 ноября в 02:36
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал 27 ноября в 07:39
Общество

Матвеев день: что запрещено делать 29 ноября

Считается, что 29 ноября не стоит делать покупки, так как они окажутся неудачными – одежда быстро износится или разонравится, техника сломается.
Волгоградская правда вчера в 22:33
Общество

Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным

Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Коммерсантъ вчера в 13:23
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 27 ноября в 09:06
Футбол

Суд оправдал обвиняемого по делу о трагедии на стадионе «Хиллсборо»

Жюри присяжных Королевского суда английского города Престон (графство Линкольншир) в четверг вынесло оправдательный вердикт по делу бывшего шефа отделения полиции Южного Йоркшира Дэвида Дакенфилда, отвечавшего за безопасность в день трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.
РИА Новости вчера в 13:14
Кино

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Комсомольская правда вчера в 09:45
Здоровье

Минздрав подготовил законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства

Министерство здравоохранения РФ внесло в правительство законопроект о запрете распространения недостоверной информации о ВИЧ.
Общая газета.RU 27 ноября в 16:24
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт вчера в 11:09
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 22:11
Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости вчера в 22:32
Армия и оружие

Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»

Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
РИА Новости вчера в 10:40
Политика

Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве

Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Украина.ру вчера в 06:40
Общество

Как с 1 декабря изменится жизнь россиян

С 1 декабря в силу вступят несколько важных нововведений которые так или иначе коснуться всех россиян.
Privet-Rostov.ru 27 ноября в 09:08
Политика

В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках

Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена.
РИА Новости вчера в 22:27
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru 27 ноября в 05:14
Общество

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:16
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 01:55
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 27 ноября в 13:25
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
Транспорт

Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Газета.Ru вчера в 23:41
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Авто

Началось производство обновленной Skoda Octavia

Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: обновленная Skoda Octavia праздновала свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праге 11 ноября.
32CARS.ru вчера в 16:18
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