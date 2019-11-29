Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Она направила письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации.

с чего всё началось

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей. Соответствующее письмо направлено в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед.

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

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