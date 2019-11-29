Общество

ИзвестияИзвестияВремя продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей. Соответствующее письмо направлено в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Когда часы 12 пьют: время продажи отечественного вина предложили увеличить

Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Она направила письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации.
Известия16:01

Подробнее о событии

Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

REGNUM21:04

«Известия»: АКОРТ предложила продлить продажу российского вина до полуночи

ТАСС19:43

Когда часы 12 пьют: время продажи отечественного вина предложили увеличить

Известия16:01

В России предложили продлить время продажи отечественного вина

РЕН ТВ18:37

Время продажи вина предлагают продлить до полуночи

Московский Комсомолец18:21

Россиянам захотели продавать вино до полуночи

Lenta.ru18:03

Россиянам разрешат покупать вино до полуночи

URA.Ru19:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 21:11, Ашберн
Происшествия

Появился новый способ мошенничества с банковскими картами

СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами.
Вести.Ru 20:45
Политика

Делегация Украины сорвала выступление российского представителя в ООН

РИА Новости 15:32
Политика

Народ посылает Софию Ротару в Крым и на Донбасс

Ревизор.ру 04:55
Общество

Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным

Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Коммерсантъ 13:23
Авто

Более четверти элитных авто исчезло с налогового учета в РФ

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня 01:55
Авто

Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей

В рамках составления рейтинга лучших новых кроссоверов и внедорожников специалисты учитывали модели только с системой полного привода, а также стоимостью до 1 миллиона рублей.
32CARS.ru 06:58
Кино

На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе

На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
BFM.ru 26 ноября в 04:47
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Известия вчера в 13:25
Происшествия

Семь судов в Москве эвакуировали из-за угрозы минирования

ТАСС 07:41
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Аргументы недели вчера в 07:15
Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
РИА Новости 26 ноября в 09:31
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 26 ноября в 02:59
Энергетика

Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством

Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.
Муксун.fm 07:48
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК 14:17
Происшествия

Более 20 россиян остаются в больнице после ДТП в Доминикане

Коммерсантъ 18:22
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Космос

Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие

Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Популярная механика 26 ноября в 01:02
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Гаджеты

Samsung обновит около 30 моделей смартфонов до Android 10

28 моделей смартфонов Samsung получат Android 10. Об этом сообщил портал SamMobile.
Известия 19:38
Экономика

В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию

Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
News.ru вчера в 00:00
Политика

Военный эксперт США потребовал у Вашингтона признать Крым российским

Эксперт отметил, что есть несколько причин, по которым США должны смириться с принадлежностью Крымского полуострова.
Политическая Экспертиза вчера в 04:05
Кино

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
ГЛАС.RU вчера в 00:00
Наука

Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью

Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Ugpressa.ru вчера в 15:30
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о двух раненых при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими военными населенного пункта Донецкий в ЛНР ранены двое сотрудников народной милиции самопровозглашенной республики, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:51
Общество

Уровень доверия населения к власти на Сахалине будут замерять ежемесячно

Глава области решил пойти дальше и заявил, что теперь каждый месяц будут делаться замеры уровня доверия населения (не только бизнеса) к областной и муниципальной власти.
Сахалин.Инфо 20:13
Футбол

Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Sportbox.RU 11:04
Общество

Шнурова пригласили в Волгодонск увидеть современных сварщиков

Панорама Ростова-на-Дону вчера в 07:25
Энергетика

Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей

Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
Коммерсантъ 13:13
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании назвал Россию реальной угрозой для НАТО

Россия является реальной угрозой для НАТО и шаг за шагом тестирует решимость Запада, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Известия 19:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное